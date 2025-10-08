Tribunal reabre caso de Jadue y pide celular de Hermosilla para investigar supuesta coordinación en su contra

El 3° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la petición de la defensa de Daniel Jadue, disponiendo la reapertura y ampliación de la investigación que lleva la Fiscalía Centro Norte en contra del exalcalde de Recoleta. La medida busca específicamente que se realice una diligencia pericial al teléfono del abogado Luis Hermosilla, figura central del denominado caso Audio.

Este impulso procesal se origina a raíz de una publicación de The Clinic del 17 de noviembre de 2024, la cual revelaba chats de WhatsApp de Hermosilla con otros abogados donde se conversaba sobre eventuales acciones judiciales en contra de Jadue, con el aparente propósito de perjudicar su proyección política. Aunque el Ministerio Público había rechazado previamente esta diligencia, el tribunal la consideró relevante en esta oportunidad.

Como consecuencia directa, el juzgado decretó extender el plazo de investigación por 60 días, lo que automáticamente suspendió la audiencia de preparación de juicio oral que se encontraba agendada. De este modo, mientras Jadue permanece formalmente acusado en el caso, se inicia una nueva fase de indagatorias con el potencial de alterar la dirección del proceso, paralelamente a un nuevo debate sobre las medidas cautelares de los imputados.

La resolución introduce además incertidumbre en el ámbito político, dado que Jadue —una figura emblemática del Partido Comunista— ha sido mencionado en las especulaciones sobre posibles candidaturas parlamentarias. Por el momento, lo concreto es que la investigación se mantendrá abierta durante los próximos dos meses.

En un desarrollo paralelo, el mismo tribunal concedió la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento a favor de Álvaro Javier Castro Robles, el ingeniero comercial y dueño de Best Quality Products SpA, quien enfrentaba cargos por cohecho dentro de la misma causa. Cabe recordar que Castro fue precisamente el empresario que presentó la querella por estafa en contra de Jadue, dando origen a las pesquisas sobre el desempeño de este último como presidente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares.

El exalcalde, quien actualmente cumple con la medida cautelar de arresto domiciliario total, se presentó en el Centro de Justicia de Santiago durante la mañana de este miércoles. Lo hizo en compañía de su pareja, Anjuli Tostes, y optó por no formular declaraciones a la prensa congregada en el lugar. Finalizadas las deliberaciones sobre la extensión del plazo investigativo, la audiencia prosiguió con el análisis de las medidas cautelares vigentes.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.