Tropas israelíes asaltan segunda flotilla a Gaza en aguas internacionales

El Ejército de Israel asaltó este miércoles en aguas internacionales los nueve barcos que integraban la Flotilla de la Libertad, que intentaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, días después del asalto militar israelí contra la Global Sumud Flotilla cuando buscaba igualmente llegar a las costas del enclave palestino.

La organización de la flotilla denunció en un primer momento un “ataque e interceptación ilegal” a las 4.34 horas (hora local) contra tres de sus barcos —’Gaza Sunbirds‘, ‘Alaa al Najajr‘ y ‘Anas al Sharif‘— a 120 millas náuticas (unos 220 kilómetros) de las costas de Gaza.

Posteriormente, resaltó que a las 7.45 horas (hora local) “el resto de los veleros de ‘Thousand Madleens‘ y el barco ‘Conscience‘ fueron asaltados también en aguas internacionales”, a una distancia aproximada de 110 millas náuticas (alrededor de 204 kilómetros) de la costa de Gaza.

Así, manifestó que las personas que iban a bordo, entre ellos “médicos, periodistas y funcionarios electos”, fueron “secuestrados” por las tropas israelíes, que se hicieron además con ayuda humanitaria por valor de más de 110.000 dólares (cerca de 94.720 euros) en “medicamentos, equipos respiratorios y suministros nutricionales que estaban destinados a los hambrientos hospitales de Gaza”.

“Su paradero sigue siendo desconocido”, resaltó en un comunicado, en el que insistió en que la tripulación iba desarmada en el marco de su misión humanitaria con el objetivo de entregar ayuda a la Franja de Gaza, sometida desde hace más de dos años a una ofensiva militar por parte de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidas duras restricciones al reparto de ayuda a los civiles.

En este sentido, David Heap, del Comité Directivo de la Coalición de la Flotilla de Canadá y la Flotilla de la Libertad, recordó que “Israel no tiene autoridad legal para detener a voluntarios internacionales a bordo de estos barcos”.

“Esta incautación violó descaradamente el Derecho Internacional y desafió las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que requerían un acceso humanitario sin obstáculos a Gaza”, manifestó. “Nuestros voluntarios no estaban sujetos a la jurisdicción israelí y no podían ser penalizados por entregar ayuda o impugnar un bloqueo ilegal. Su detención fue arbitraria, ilegal y debía terminar de inmediato”, zanjó.

El Ministerio de Exteriores israelí informó en su cuenta de la red social X que “las embarcaciones y los pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí”, y aseguró que “todas” las personas a bordo se encontraban en “buen estado de salud” y que serían deportadas “rápidamente”. En el mismo mensaje, señaló que “otro intento inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate terminó sin resultados”.

Por su parte, la Global Sumud Flotilla denunció en un comunicado en su cuenta en Instagram que los barcos de la nueva iniciativa “fueron interceptados ilegalmente por las fuerzas de ocupación israelíes”. “Los participantes, trabajadores humanitarios, doctores y periodistas de todo el mundo, fueron secuestrados contra su voluntad y estaban siendo retenidos en condiciones desconocidas”, alertó.

“Una cosa que aprendimos de los abusos y encarcelamiento que experimentaron durante la pasada semana los participantes en la Global Sumud Flotilla es lo vital que es una intervención temprana de las embajadas. Los gobiernos debían actuar ahora, el silencio permite los abusos”, esgrimió, antes de pedir a la población que “pida a embajadas y gobiernos que demanden condenas a estas violaciones del Derecho Internacional, la liberación de todos los participantes y el fin del cerco ilegal y el genocidio de Israel contra el pueblo palestino”.

La ofensiva israelí contra la Franja de Gaza dejó hasta la fecha más de 67.100 palestinos muertos —entre ellos 460, incluidos 154 niños, por hambre y desnutrición—, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que llevó a que el norte de Gaza fuera declarado como zona de hambruna.