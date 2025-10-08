Vocero económico de Matthei, Juan José Obach: "El problema que ha tenido este Gobierno es una sobreestimación de ingresos"

A pocos días de iniciada la discusión de la Ley de Presupuesto, el director ejecutivo de Horizontal y vocero económico de Evelyn Matthei, Juan José Obach, señaló que la tramitación será difícil, “porque ha estado marcada por la política”.

En este contexto, Obach criticó duramente al Presidente Gabriel Boric.“El Presidente se equivoca al usar la cadena nacional para emplazar directamente a un candidato, independiente de que estemos de acuerdo o no en lo que plantea el candidato, pero creo que se rompen las reglas del fair play democrático al usar una cadena nacional para emplazarlo directamente”, dijo Obach, en referencia al emplazamiento que realizó el Mandatario al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Obach también criticó la eliminación de la llamada “glosa republicana” en el proyecto de ley de Presupuesto para el 2026. A su juicio, hay dos aspectos en que el Gobierno se equivocó: “En primer lugar, reducir el espacio de reasignación de 10% a solo 1 y en segundo, no hacer un trabajo prelegislativo en esto”.

“A todo el mundo le llamó la atención la propuesta, la criticó, incluida la candidata del oficialismo”, agregó.

Por otra parte, el ingeniero comercial cuestionó el crecimiento de 1,7% en el gasto fiscal, que aseguró, no es un aumento grande, “si lo miramos en contexto histórico”; pero sí podría ser complejo teniendo en cuenta el desafío de cumplir con la meta de balance estructural.

“Aquí lo importante no es mirar ese crecimiento de manera aislada, sino que tenemos que ver si ese crecimiento es compatible con las metas de balance estructural que tenemos nosotros como país y que nos hemos puesto como país para tener unas finanzas públicas responsables”, opinó.

De acuerdo a Obach, “el problema que ha tenido este Gobierno, más que un exceso de gasto, es una sobreestimación de ingresos”. “Arrastramos ese problema desde el año 2024, de manera muy significativa. El mismo Consejo Fiscal Autónomo planteó que los ingresos estaban sobreestimados y que había que hacer ajustes, la Dipres no lo hizo y ese año terminamos incumpliendo la meta fiscal en 1,2 puntos”, detalló.

Por otro lado, el vocero económico de Matthei se refirió al recorte fiscal de US$ 6.000 millones en 18 meses que propone José Antonio Kast, un ajuste bastante mayor al que aspira la candidata de Chile Vamos y que “nunca se ha visto en este país”, según dijo Obach.

“Además, cuando se ha emplazado a la candidatura de José Antonio Kast a mostrar cómo pretenden hacer esto, hay evasivas, hay ataques de vuelta y cuesta encontrar cuáles son aquellas partidas que ellos efectivamente van a recortar. Yo creo que la discusión de presupuesto es una buena instancia para que la candidatura de José Antonio Kast muestre cómo pretende recortar esos seis mil millones”, cerró.