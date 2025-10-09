Chile lidera la riqueza financiera per cápita en América Latina

De acuerdo con el Allianz Global Wealth Report 2025, Chile se consolidó como la nación de América Latina y el Caribe con la mayor riqueza financiera por persona durante 2024. El indicador de activos financieros netos per cápita alcanzó los 18.730 euros, equivalentes a aproximadamente US$21.229, situando al país en la posición 34 a nivel mundial.

Este puesto le permitió superar con holgura a otras economías regionales que también lograron ubicarse dentro del top 50 global. México se posicionó en el lugar 43 con 9.100 euros per cápita (US$10.655), Brasil en el 45 con 8.070 euros (US$9.449), y Colombia en el 49 con 4.650 euros (US$5.445). Más atrás se situaron Perú en el puesto 51 con 2.270 euros y Argentina en el 55 con 1.560 euros.

El estudio elaborado por Allianz toma en consideración los activos financieros brutos de los hogares, concepto que abarca efectivo, depósitos bancarios, inversiones en seguros, pensiones, acciones, bonos y fondos de inversión. Para determinar la cifra neta final, a este monto se le descuenta el total de las deudas familiares.

A escala global, la lista fue liderada por Estados Unidos, cuyo valor per cápita llegó a 311.000 euros (US$364.870). Le siguieron Suiza con 268.860 euros y Singapur con 197.460 euros. Este exhaustivo informe analiza la situación en 57 países, que en conjunto representan el 91% del PIB mundial y el 72% de la población global.

Según se desprende del reporte, los activos financieros netos a nivel mundial totalizaron 210 billones de euros, unos US$245,7 billones, al concluir 2024. “Esto representa la duplicación de los activos en la última década. El crecimiento del año pasado superó con creces la tendencia a largo plazo en casi todas las regiones”, destacó Allianz.