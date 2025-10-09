Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 21 de Abril de 2026


Este jueves se completan los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile

En esta jornada la agenda contempla dos partidos programados en una jornada doble que se realizará en el estadio El Teniente de Rancagua.

En esta jornada la agenda contempla dos partidos programados en una jornada doble que se realizará en el estadio El Teniente de Rancagua.

Deportes

Continúa la acción por el Mundial Sub 20 que se desarrolla en nuestro país y este jueves se completarán los octavos de final de la cita planetaria.

En este 9 de octubre la agenda contempla dos partidos programados en una jornada doble que se realizará en el estadio El Teniente de Rancagua.

Todo arrancará a las 16:30 horas, cuando Estados Unidos se enfrente con Italia, encuentro que será transmitido por Chilevisión y por D Sports.

En tanto, en el partido de fondo, a las 20:00 horas, Marruecos se medirá ante Corea del Sur, en un cotejo que tendrá transmisión de D Sports.

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