Israel y Hamás alcanzan un acuerdo que podría poner fin al conflicto en Gaza

Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo histórico destinado a poner fin a los enfrentamientos en la Franja de Gaza. El pacto fue ratificado por el gabinete israelí y respaldado por la dirigencia del grupo islamista, tras intensas negociaciones internacionales que contaron con la mediación de Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía.

El acuerdo incluye un alto al fuego inmediato, la liberación de prisioneros y el retiro progresivo del ejército israelí de las zonas ocupadas dentro de Gaza. Además, prevé la entrada de ayuda humanitaria, la reconstrucción de infraestructura civil y la apertura de canales de diálogo político hacia un proceso de paz más amplio.

El origen del pacto se remonta a la creciente tensión provocada por un ataque ocurrido en Doha, Qatar, que generó alarma regional y motivó la intervención diplomática de Washington, Moscú y Pekín. A partir de ese punto, se impulsó un plan de 20 puntos coordinado por los países mediadores, con el objetivo de evitar una nueva escalada bélica y garantizar la estabilidad bajo supervisión internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue una de las figuras centrales del proceso, liderando las gestiones que permitieron reunir en la ONU a líderes de Medio Oriente para acordar los términos del cese de hostilidades. Su intervención fue clave para alcanzar un consenso y establecer un marco de garantías multilaterales que asegure el cumplimiento de los compromisos.

Por su parte, el líder de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Haya, aseguró este jueves (09.10.2025) haber recibido garantías de los mediadores de que la “guerra ha terminado por completo” en la Franja de Gaza. “Hemos recibido garantías de nuestros hermanos mediadores y del gobierno estadounidense, quienes afirman que la guerra ha terminado por completo”, señala el comunicado difundido por Hamás.

Al Haya añadió que su organización seguirá trabajando con las fuerzas nacionales e islámicas para completar los pasos restantes del acuerdo, con el objetivo de garantizar los derechos del pueblo palestino y avanzar hacia la creación de un Estado independiente con Jerusalén como capital.

El movimiento islamista está a la espera de que el Gobierno israelí ratifique la primera fase del plan, que incluye la liberación de rehenes a cambio de presos palestinos, el alto al fuego inmediato y la entrada masiva de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

De concretarse plenamente, el acuerdo marcaría el fin de una de las etapas más sangrientas del conflicto y abriría la puerta a una nueva negociación regional, con el respaldo de potencias internacionales y mediadores árabes.