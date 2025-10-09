László Krasznahorkai se corona como el nuevo Nobel de Literatura

Este jueves 9 de octubre, la Academia Sueca anunció al escritor húngaro László Krasznahorkai como el nuevo ganador del Premio Nobel de Literatura, reconociendo su producción literaria como “una obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Krasznahorkai, de 71 años, nació en Gyula, en el sur de Hungría, el 5 de enero de 1954. En sus años de juventud estudió derecho en las universidades de Szeged y Budapest, aunque con el tiempo se decantó por la literatura y abandonó la carrera jurídica.

Su literatura se caracteriza por una prosa densa, de frases extensas y subordinadas, que intenta capturar las corrientes internas del pensamiento humano con una intensidad casi hipnótica. Así, en sus relatos aparecen frecuentemente temas apocalípticos, distópicos o relacionados a la decadencia civilizatoria, pero con matices de melancolía y, en ocasiones, humor negro.

A lo largo de su vida como escritor, Krasznahorkai ha publicado trabajos reconocidos en el medio internacional, como “Tango satánico” (1985), “Melancolía de la resistencia” (1989) y “Guerra y Guerra” (1999), traducidas a múltiples idiomas. También se transformó en un importante colaborador del cineasta de culto Béla Tarr, adaptando sus textos para guiones cinematográficos como en “Armonías de Werckmeister“. Durante años residió en diversos países —Alemania, Francia, España, Italia, Japón, entre otros—, aunque siempre mantuvo un vínculo con Hungría como centro íntimo de su escritura.

Cabe destacar que la concesión del Nobel incluye, como es habitual, un diploma, una medalla de oro y una cuantía de 11 millones de coronas suecas. De esta forma, Krasznahorkai se coronó como el sucesor de la escritora surcoreana Han Kang, quien fue la ganadora del 2024.