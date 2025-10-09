Libro revela los "dos Piñera": el líder errático del estallido versus el técnico en control durante la pandemia

En entrevista con Radioanálisis, las periodistas Gloria Faúndez y Paula Catena profundizaron en los hallazgos de su investigación periodística que dio origen al libro “Piñera en jaque. Bitácora íntima de un gobierno bajo presión”, un relato construido a partir de más de un centenar de entrevistas y que aborda, con mirada interna, los hitos más complejos del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Catena explicó que decidieron iniciar el libro con el momento en que el exmandatario duda sobre su regreso a La Moneda. Según señaló, “había que contar desde el principio cómo se entusiasma, porque para entender por qué termina siendo un gobierno tan distinto al que pensó, era necesario revisar las expectativas que tenía antes de llegar al poder”. La periodista añadió que Piñera enfrentó resistencias familiares y presiones de su propio sector, pero finalmente “jugó al límite, porque era un buen apostador y tenía las ganas de empatar lo que había hecho Michelle Bachelet”.

En tanto, Faúndez comentó que esa pulsión por volver al poder no era exclusiva de Piñera, aunque en su caso estaba marcada por su personalidad. “Todos los expresidentes tienen ese bichito de la reelección, pero en Piñera se exacerba, porque siempre fue un gran jugador”, sostuvo. Aun así, destacó que su entorno más cercano, especialmente su familia, se oponía a una nueva candidatura debido al alto costo personal y mediático que implicaba.

Consultadas por el carácter del exmandatario, Faúndez subrayó que “había varios Piñera coexistiendo”. De acuerdo a la autora, el trabajo de investigación permitió observar distintos estilos de liderazgo: “Fue un presidente muy distinto durante el estallido social y la pandemia. En realidad, fueron dos Piñera”.

Catena complementó que: “Se vio un Piñera más errático durante el estallido, al que le costó tomar decisiones por el tipo de crisis que enfrentaba, una crisis más emocional que técnica”. En cambio, durante la pandemia, el exmandatario “volvió a sentirse cómodo porque podía trabajar con datos, cifras y proyecciones, algo más cercano a su formación empresarial”.

Sobre los episodios previos al estallido social, las autoras destacaron la importancia del caso Catrillanca y el viaje a Cúcuta. Catena indicó que “el crimen de Camilo Catrillanca fue el primer gran golpe del gobierno, que termina debilitando a su figura más cercana, Andrés Chadwick”. Además, señaló que el viaje a la frontera colombo-venezolana fue una apuesta personal del presidente: “Lo vio como la posibilidad de estar presente en un hito histórico, pero terminó siendo un error que todavía tiene coletazos, sobre todo por la crisis migratoria”.

Faúndez agregó que: “Estas dos crisis dejan marcas profundas. En el caso de Catrillanca, se quiebra la relación simbiótica entre el presidente y Carabineros, mientras que Cúcuta representa su deseo de consolidar un liderazgo internacional, pero le estalla en la cara”.

Otro de los temas que aborda el libro es la división interna entre los llamados “halcones y palomas”, dos almas enfrentadas dentro del gobierno. Faúndez explicó que “los halcones eran quienes pedían mano dura y minimizar las denuncias de violaciones a los derechos humanos, mientras que las palomas —una generación más joven, vinculada a Evópoli— promovían abrir el diálogo y buscar una salida política que terminó en el plebiscito constitucional”.

Catena recordó que “esas diferencias aparecieron desde los primeros días del estallido. Cuando se decide invocar la Ley de Seguridad del Estado, hubo asesores, como Magdalena Díaz y Benjamín Salas, que recomendaron no hacerlo. Esa división dificultó aún más la toma de decisiones”.

En el apartado dedicado al estallido social, ambas periodistas detallan cómo el gobierno enfrentó una crisis que sobrepasó su capacidad de control y diagnóstico. Faúndez explicó que: “Hubo una desconexión general de la clase política con la ciudadanía, pero también se evidenció lo frágil que era la institucionalidad chilena. Uno podría pensar que un gobierno tiene información, inteligencia, mapeos (…) pero nada de eso existía con la precisión que se necesitaba. El Estado no supo responder”.

Catena añadió que la falta de información fue clave para entender la conducta del expresidente en esos días: “A Piñera le afectó no tener datos concretos, cifras o respuestas claras. Trabajaba mejor con certezas y no con hipótesis. Por eso se mostró errático y terminó transmitiendo declaraciones como la del ‘enemigo poderoso’, que intensificaron las críticas en su contra”.

Las autoras sostienen que esa combinación de desconcierto y aislamiento fue lo que terminó por quebrar el liderazgo del mandatario. Según Faúndez, “la institucionalidad se vio sobrepasada y el presidente también. No fue solo un error político, fue una crisis de comprensión: el poder no entendía lo que estaba pasando en las calles”.

Las periodistas también abordaron el impacto del caso Luis Hermosilla en la figura de Andrés Chadwick y en la continuidad del piñerismo. Faúndez explicó que la investigación las obligó a revisar parte del libro tras la muerte del expresidente y el estallido del caso audios: “Había que entender qué tan influyente era Hermosilla, no solo en el Ministerio del Interior, sino también en el despacho presidencial y el Ministerio de Justicia”.

Por su parte, Catena sostuvo que la relación entre Hermosilla y Chadwick “termina por sepultar cualquier aspiración política de continuidad del piñerismo. La caída de Chadwick arrastra ese legado, y hasta hoy sigue existiendo un vacío respecto de quién podría tomar esa bandera”.