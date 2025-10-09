Manouchehri (PS) emplaza a la oposición por AC contra Ulloa: "Espero que respondan a los chilenos y no a otros intereses"

Luego de que la Corte Suprema no removiera de su cargo al juez Antonio Ulloa, vinculado a Luis Hermosilla en el caso Audios, el oficialismo arremetió con la presentación de una acusación constitucional, acusando un presunto abandono de deberes de parte del magistrado.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el diputado y querellante en el caso Audio, Daniel Manouchehri (PS), abordó este escenario. “Mirando el vaso medio lleno, podríamos decirlo, hay que reconocer que también hubo jueces que votaron a favor (de removerlo), muy en especial al presidente de la Corte Suprema (Ricardo Blanco)”, partió valorando.

“No es la misma posición que han tenido otros magistrados. Que a mi juicio debieron haberse inhabilitado de esta votación. Son muy evidentes sus contactos, sus cercanías con el juez Antonio Ulloa. Fue una votación que no reflejó lo que en cualquier situación de normalidad de una decisión en torno a la justicia, en el más profundo sentido de la palabra, se debió haber tomado”, analizó Manouchehri.

Para el parlamentario, los antecedentes en torno a Ulloa eran suficientes para removerlo de su cargo. Por otro lado, también se refirió a la conformación de la comisión revisora del texto acusatorio, la cual tendrá mayoría opositora. “Yo espero que los diputados de la oposición sepan responder a los chilenos y no a otro tipo de intereses”, expresó en primera instancia.

“Hablamos del Poder Judicial, Antonio Ulloa no toma cualquier decisión. Él toma decisiones como quitarle el patrimonio o enviar a la cárcel a una persona. Quienes toman esas decisiones tienen que gozar de la completa confianza de la ciudadanía y tienen que ser personas extremadamente transparentes”, prosiguió Manouchehri.

En esa línea, el socialista comentó que el juez Ulloa cayó en una “vulneración constante de sus deberes como magistrado”. “Desde su deber de reserva, porque a Hermosilla no le enviaba solamente poemas como agradecimiento porque lo nombraran. También le enviaba causas judiciales antes de que estas fueran públicas”, cuestionó.

El legislador insistió en que la derecha, en este caso, tiene que “resguardar la Constitución, que aquí se ha vulnerado evidentemente”. “Tratan de desviar la atención, porque cuando se les pregunta por Antonio Ulloa, ellos responden respecto de Sergio Muñoz. Se les vuelve a preguntar por Antonio Ulloa y dicen que no era el tiempo. El presidente de la Cámara y otros parlamentarios de la derecha salieron a decir que no era el momento porque estamos en campaña”, criticó.

“Lo que están diciendo es ‘mire sabe qué, yo en este momento que me están pagando el sueldo como diputado, yo tengo que ir a hacer campaña entonces usted me está distrayendo’. Si ese es el argumento del presidente de la Cámara y otros parlamentarios, lo que debieran hacer es pedir permiso sin goce de sueldo para ir a hacer campaña porque a los parlamentarios se nos sigue pagando en este período”, apuntó Manouchehri contra la oposición.

En ese sentido, ante la postura de la derecha en el caso, cuestionó: “¿Cuándo es el buen momento para discutir la salida de un juez que tiene problemas con la probidad?” .