Rodrigo Pérez de Arce sobre arremetida de Matthei contra Kast: "Muchos votantes de derecha sienten que lo que está haciendo es una traición"

Una importante tensión persiste entre los comandos de la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei y el candidato de Republicanos, José Antonio Kast.

Al cruce por la “campaña sucia” en la que se habría intentado desprestigiar a Matthei en redes sociales, se sumaron las críticas de la postulante a La Moneda al recorte fiscal de Kast; y ahora, en conversación con Radio Rock and Pop, Matthei puso en duda un eventual apoyo al republicano en segunda vuelta y señaló que Kast la ha decepcionado en la “faceta humana”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el investigador del Centro Faro de la Universidad del Desarrollo (UDD), Rodrigo Pérez de Arce, afirmó que “estos intentos por diferenciarse son naturales en una campaña”, pero que la estrategia de Matthei de antagonizar con Kast puede traerle consecuencias negativas, sobre todo con los votantes de derecha.

A juicio del analista, “la pregunta, primero, es si la estrategia de diferenciarse, ¿es una estrategia consciente? Que tiene las distintas etapas y las distintas bajadas que una estrategia requiere y segundo: ¿Cuáles son las consecuencias de usar esa estrategia? Si con ella va a convencer a más personas o no y si va a lograr arañarle votantes a José Antonio Kast”.

“Lo que veo, es que esta estrategia tiene costos muy importantes para Evelyn Matthei, sobre todo en la derecha, porque muchos votantes de ese sector sienten que lo que está haciendo es una traición”, estimó.

Pérez de Arce además advirtió que cuando el comando de Matthei critica a Kast, no tiene conciencia de que “aquí se están jugando al menos dos partidos, fuera del partido presidencial”.

“Uno es el parlamentario. Incluso si Evelyn Matthei fuera a ganar, necesita una fuerza parlamentaria lo más fuerte posible; y la segunda disputa, que creo que es la más larga y en la que pareciera ser que no hay mucha conciencia y que no se aprendió de los errores de la campaña de Sebastián Sichel, es en la proyección de los partidos”, dijo.

“Si uno mira cómo estaban de fuertes los partidos de Chile Vamos en esa elección, en 2021, respecto a qué tan fuertes están ahora, uno los ve más débiles que entonces. Por el contrario, uno mira el Partido Republicano en 2021, versus lo que es hoy día y ve un proyecto que ha crecido, que es más fuerte, que tiene más militantes, tiene más capacidades y probablemente crezca en su representación parlamentaria”, opinó.

Pérez de Arce pronosticó, en todo caso, que Matthei sí apoyará a Kast en segunda vuelta. Sin embargo, expresó dudas sobre si esto pasará en el caso de Amarillos y Demócratas: “A mí me cuesta pensar en que Ximena Rincón, en que Matías Walker o el mundo de Amarillos, vaya a sumarse a la campaña de José Antonio Kast, por mucho que al frente esté Jeannette Jara”, comentó.

“Es difícil balancear el querer ser candidata para la derecha y ser candidata para la centroizquierda, porque buscan cosas distintas”, sostuvo.