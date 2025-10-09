Teatro A Mil lanza programación 2026: "Sí importa que la ciudadanía tenga acceso a las artes y las culturas"

“Sí importa”. Ese es el lema seleccionado por la Fundación Teatro A Mil para acompañar la edición número 33 de su festival internacional. Uno de los más importantes para las artes escénicas del continente y que el 2026 se celebrará entre el 3 y el 25 de enero. Lo anterior, con 89 espectáculos de sala y calle provenientes de 16 países de Europa, Asia y América.

Lo anterior, en una instancia que se desarrollará tanto en Santiago como en Iquique, Antofagasta, Valparaíso y Concepción. Eso fue parte de lo que resaltó la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, durante el lanzamiento de la programación del certamen que se celebró este jueves 9 de octubre en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Espacio neurálgico de las artes en Santiago y que, además, será la sede oficial de Teatro A Mil.

“Hace más de treinta años que enero se transformó en el mes del teatro, pero también es relevante hacer que las cosas existan a través de la palabra y de iniciativas tan concretas como el Festival Teatro A Mil, que buscan democratizar el acceso y que genera una cartelera nacional e internacional de gran calidad”, expresó Arredondo.

En esa línea, recalcó que “muchas veces, los espectáculos que tenemos la oportunidad de ver en este festival internacional son un trabajo de años de curaduría. Hemos podido, en ediciones anteriores, ver montajes de autores como Robert Wilson. Es decir, a Chile llegan grandes artistas y creadores en enero. Y durante todo el año esperamos que las personas asistan al teatro“.

Respecto a las actividades al aire libre, uno de los destacados del festival es el regreso de la compañía francesa Royal de Luxe, creadores de la marioneta bautizada como “La pequeña gigante”. Esta vez, lo harán con el espectáculo “Apesanteur“, que transportará al público a una experiencia que jugará con la estética del thriller nórdico.

Asimismo, habrá propuestas provenientes de Corea del Sur con el teatro pansori, de Países Bajos de la mano de la ópera “Lullaby” y la obra de danza y música “MAM“, oriunda de Irlanda; entre varias más.

“Es un festival muy grande, que tiene mucha calle”, definió su directora, Carmen Romero. “El 80% del público que asiste lo hace gratuitamente, y eso es posible porque tenemos los apoyos para realizarlo. Es muy masivo: hemos llevado 13 millones de personas al teatro a lo largo de todos estos años y esperamos que este verano también sea una ocasión imperdible de ver teatro en la calle, de ver teatro gratuito y también en salas. Las salas igualmente son parte de nuestro ecosistema, y por eso estamos aquí, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, que es nuestra sede oficial”, agregó la gestora.

Sobre el mensaje que busca transmitir el slogan seleccionado para el 2026, Romero sintetizó que “sí importa que enero sea el mes del teatro. Sí importa que la ciudadanía tenga acceso a las artes y las culturas. Sí importa que podamos estar juntos, que la empresa privada, el ministerio, el Estado y los privados puedan apoyar estas grandes hazañas que hemos logrado en Chile”.

Cabe destacar que, además, Teatro A Mil anunció que en esta nueva versión se realizará un homenaje al reputado dramaturgo nacional Marco Antonio de la Parra por su influyente trayectoria en las artes escénicas, con más de 100 obras estrenadas durante su carrera. Así, se incorporarán dos montajes de su autoría en la cartelera del festival: “Mr. Shakespeare“, dirigida por Pablo Schwarz, y “La pequeña historia de Chile“, bajo la dirección de Francisco Krebs.

La programación y preventa de las entradas ya está disponible a través del sitio oficial del certamen, donde también se podrá hacer uso del pase cultural para personas de 18 y 65 años que ya tengan activado el beneficio.