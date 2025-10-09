Temor al delito baja por segundo año consecutivo, pero se mantiene en niveles históricamente altos

La Fundación Paz Ciudadana presentó los resultados del Índice Paz Ciudadano 2025, estudio que mide victimización por robo, temor al delito y confianza en instituciones de seguridad pública.

El director ejecutivo de la fundación, Daniel Johnson, explicó que la muestra incluyó mil 800 encuestas aplicadas entre el 15 de agosto y el 12 de septiembre, combinando entrevistas presenciales y telefónicas, con un margen de error del 2,3%.

El estudio abordó el vínculo entre la legitimidad de las instituciones y su capacidad de enfrentar la delincuencia. La Policía de Investigaciones (PDI) obtuvo la mejor evaluación con nota 4,6, seguida por Carabineros con 4,4. En contraste, el Congreso y el Ministerio Público recibieron las peores calificaciones.

En este punto, Johnson recalcó que: “La ciudadanía siente que las policías pueden hacer mejor su labor cuando están más legitimadas. (…) O sea, es muy importante la legitimidad para permitir que hagan bien su trabajo, para que puedan acceder a los lugares que tengan que acceder, para que la ciudadanía les entregue información”.

Este año, un 35% de los hogares declaró haber sido víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses, cifra que se mantiene dentro del rango histórico, pero por sobre los niveles más bajos registrados durante la pandemia.

En cuanto a la victimización por estrato socioeconómico, el estudio detecta un fenómeno creciente: “El nivel socioeconómico alto alcanzó un 41,9% de familias afectadas, mientras los segmentos medio y bajo se mantienen en torno al 33%”.

Respecto a los robos violentos, el 23,7% de los hogares víctimas declaró haber enfrentado este tipo de delitos, lo que representa una disminución significativa y el segundo nivel más bajo desde 2011.

Por otra parte, el análisis del estudio se refirió al contexto político actual. El índice de temor al delito mostró una baja por segundo año consecutivo, un 24,3% de los encuestados mantiene un nivel alto de temor, cifra que continúa entre las más elevadas de la serie histórica.

Para Roberto Méndez, asesor de la fundación, esto marcó la agenda de la actual campaña presidencial. “Como el peak del temor se produjo en 2023 y la estructura de la campaña presidencial que estamos viviendo se generó en 2023 o 2024, la campaña entera está marcada por ese momento”, afirmó.

“Sigue el temor todavía en estos niveles extraordinarios, entonces es poco probable que se produzca un cambio y yo creo que ya eso va a permanecer así. (…) El tema central de la campaña es y va a ser la seguridad”, agregó.

Entre los delitos que más preocupan, un 62% considera muy o bastante probable ser víctima de estafas online en los próximos 12 meses, mientras que un 23,8% teme un homicidio, lo que representa una baja respecto al 31% registrado en 2024.

El temor también se refleja en cambios de hábitos: el 96% de los encuestados adoptó al menos una medida de autoprotección, como dejar de usar objetos de valor en público (73,9%) o evitar ciertos lugares (70,3%).

Méndez subrayó que la disminución del temor se explica en parte por la caída en la percepción de delitos graves como homicidios y secuestros: “Hoy día está un poco menos malo de lo que fue este extremo en 2023, cuando el temor llegó a un récord histórico de 30%”, concluyó.