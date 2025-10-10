Abre Jara y cierra Kast: así quedó el orden de los candidatos presidenciales para el inicio de la franja televisiva

Con miras a las elecciones del próximo 16 de noviembre, este viernes se realizó el sorteo público que determina el orden de aparición de los candidatos presidenciales y listas parlamentarias en la franja televisiva.

A cargo del Consejo Nacional de Televisión, representantes de pactos, partidos políticos y candidaturas se reunieron para definir la emisión de la campaña televisiva a partir del viernes 17 de octubre y que durará hasta el jueves 13 de noviembre.

Primero, se determinó que el 17 de octubre a las 12:40 se emitirá la franja correspondiente a la elección presidencial y a las 20:40 será la parlamentaria. Luego, se sorteó el orden de los partidos políticos y listas parlamentarias, comenzando por Amarillos por Chile y cerrando con Unidad por Chile.

Finalmente, respecto de los candidatos a presidente, el orden para la franja televisiva quedó zanjada de la siguiente manera:

Jeannette Jara. Harold Mayne-Nicholls. Marco Enríquez-Ominami. Franco Parisi. Eduardo Artes. Johannes Kaiser. Evelyn Matthei. José Antonio Kast.

Además, el CNTV aclaró que quienes abren la franja el primer día, la cerrarán al día siguiente, rotando continuamente día a día.

Respecto del tiempo para cada candidato presidencial, en los 20 minutos que dura la franja, se dividirá en 2,5 minutos para cada uno. En tanto, para las listas parlamentarias se hizo una división de tiempo dependiendo de sus resultados en las elecciones pasadas.

“Como en el intertanto se producen modificaciones en el cuadro de partidos constituidos legalmente, existe una manera de calcular para todos los restantes que tiene que ver con la votación obtenida por el último partido con existencia hoy día vigente”, explicó Mauricio Muñoz, presidente del Consejo Nacional de Televisión.

Además, aclaró que no se encargarán de supervisar los contenidos, señaló que eso es responsabilidad de los partidos y que cualquier hecho que signifique menoscabo o ataque, se debe hacer la denuncia en los tribunales de justicia.

“En Chile no hay censura, los contenidos de las distintas campañas son propios de las campañas. Si existe alguien que entiende que puede haber alguna vulneración por los contenidos allí emitidos, para eso existe la justicia”, expresó.

Por otro lado, el llamado de las autoridades presentes fue a una “campaña limpia”, que aporte información respecto de las propuestas a la ciudadanía. Pamela Figueroa, presidenta del Servicio Electoral, remarcó que el desarrollo de las campañas debe ser “basadas en el respeto, basadas en la veracidad y sobre todo en los valores y principios democráticos”.

“Hemos venido trabajando en una mesa de gobernanza con distintos actores para fortalecer la integridad de la información en el proceso electoral”, manifestó.