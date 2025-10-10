Agustín Romero (Rep) por Presupuesto 2026: "No le reconozco autoridad moral al gobierno para exigirnos nada"

La discusión del Presupuesto 2026 se ha tomado la Comisión de Hacienda en las últimas semanas tras el proyecto presentado por el Ejecutivo. Una materia que se debate ásperamente en un contexto electoral, con candidatos apelando a reducciones fiscales.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el diputado e integrante de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero (Rep) entregó su análisis. “Tenemos un diagnóstico claro que este gobierno lamentablemente no ha logrado dar con cifras más o menos claras de estimación de ingresos. Lamentablemente se ha gastado más de lo que se debe”, cuestionó el llamado déficit fiscal.

El parlamentario abordó la propuesta del Gobierno de aumentar el gasto público en este Presupuesto 2026 en 1,7%. “Me preocupa, porque el problema es que no tenemos esa plata. Nosotros podemos crecer pero no tenemos esos ingresos. El actual gobierno gastó gran parte de los excedentes del litio y gastó gran parte de los fondos de reserva”, expresó Romero.

A su vez, Romero también sostuvo que “estamos al punto, casi límite, de lo que se llama ‘el límite razonable de deuda’”. “No tenemos margen, lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, hasta el 2030. Entonces cualquier tipo de aumento se hace contra qué. Contra alguien a quien vas a tener que dejar de pagar internamente y ese es el peligro. Nosotros hemos sido rigurosos y responsables porque vemos con preocupación que se le vayan a recortar beneficios sociales a la gente por no tener la disponibilidad de los recursos”, comentó.

Así mismo, el republicano abordó la propuesta desde su sector de realizar recortes fiscales en caso de que José Antonio Kast gane la elección presidencial. “Nunca en el Estado de Chile ha habido un esfuerzo por ser más eficiente. Cada vez que se presenta una ley que le entrega alguna facultad a organismos del Estado, aparecen 2-3 funcionarios, más gasto, y nunca se ha hecho el esfuerzo de decir con qué cosa se podría reasignar para que podamos financiar esta nueva política”, señaló.

“El problema que nosotros tenemos que atender hoy es apretarle el cinturón a aquellos que están gastando, para asegurar que los beneficios lleguen a la gente. Ahora hay una gran parte que se requieren normas legales, en el sentido de que tenemos que trabajar rápido en la modernización del Estado”, complementó el parlamentario.

En la misma línea, apuntó a la “mala gestión” administrativa de los recursos. “Más que ponernos a darles explicaciones a los mismos irresponsables que nos tienen en esta situación, yo no le reconozco autoridad moral alguna a este gobierno para que nos exija nada respecto de dónde vamos a recortar”, lanzó Romero.