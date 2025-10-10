Colectivo de Mujeres Antárticas condena sentencia "irrisoria" de 300 días por violación en el continente blanco

En un hecho inédito para la historia judicial antártica, el biólogo chileno Jorge Gallardo Cerda fue condenado a 300 días de presidio efectivo por la violación consumada de una científica francesa, ocurrida en 2019 durante una expedición en la Península Byers. Sin embargo, la sentencia ha generado una ola de críticas por su laxitud, lideradas por el Colectivo de Mujeres Antárticas, que la tildan de “irrisoria” y denuncian que minimiza la gravedad del delito.

El fallo, dictado por el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas el 3 de octubre, se conoció públicamente hace unos días, revelando la aplicación de la “media prescripción” del artículo 103 del Código Penal. Esta figura legal, que reduce las penas cuando ha transcurrido la mitad del tiempo de prescripción, atenuó la condena original, dejándola en los 300 días efectivos que deberá cumplir Gallardo Cerda, quien fue formalizado en agosto de 2024.

Un precedente histórico, pero insuficiente

En una declaración pública, el Colectivo de Mujeres Antárticas –agrupación de casi un centenar de profesionales que trabajan en el territorio polar– reconoció el esfuerzo del Ministerio Público por enfrentar este “caso inédito” y la rigurosidad del proceso. Destacaron que el fallo “sienta un precedente histórico al demostrar que los delitos sexuales cometidos en territorio antártico pueden y deben ser juzgados”.

No obstante, el colectivo manifestó su “profunda preocupación” al considerar que la sentencia “evidencia una profunda deuda del sistema judicial con las mujeres”. Argumentan que la pena impuesta “constituye más un acto simbólico que una verdadera señal de justicia”, al no reflejar la magnitud del daño causado a la víctima ni el mensaje que la sociedad espera en materia de reparación.

Críticas a la “media prescripción” y al silencio institucional

Uno de los puntos más controvertidos señalados por el colectivo es la aplicación de la “media prescripción”. Calificaron esta figura como una herramienta que “carece de perspectiva de género” y que “se convierte en una ventaja para los agresores”, ya que castiga el proceso natural de las víctimas, quienes suelen tardar en denunciar debido al trauma.

El comunicado también apuntó críticamente hacia el silencio de las instituciones. Lamentaron la “ausencia de apoyo y acompañamiento institucional hacia la víctima” por parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la Universidad de Talca –donde la científica realizaba su doctorado– y los colaboradores del proyecto. Asimismo, cuestionaron la falta de pronunciamiento o medidas concretas de las instituciones donde laboraba el agresor, afirmando que esta inacción “debilita la confianza pública en las instituciones científicas y universitarias, y perpetúa la impunidad estructural”.

Un llamado a la coherencia y la transformación

El caso, ocurrido en uno de los lugares más remotos del planeta, subraya la vulnerabilidad extrema en contextos de aislamiento, donde la ausencia de protocolos claros agrava el riesgo para las mujeres.

Para el Colectivo de Mujeres Antárticas, este fallo “marca un punto de inflexión” que las convoca a redoblar esfuerzos para erradicar la violencia de género en todos los espacios. Su declaración concluye con un llamado a la coherencia: “No hay inclusión real sin seguridad ni reparación para las mujeres que viven violencia”. El mensaje es claro: la promoción de la mujer en la ciencia polar debe ir acompañada de una protección tangible, un desafío que queda en evidencia bajo la gélida luz de esta insuficiente sentencia.