Gobierno descarta desfinanciamiento del Ejército y asegura entrega de recursos durante 2025

En medio de la discusión presupuestaria para el año 2026, las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, sobre un déficit de más de $40 mil millones en las Fuerzas Armadas generó un intenso debate político. Según expuso ante la segunda subcomisión mixta de Presupuesto, la situación crítica de la institución se debe a recortes aplicados por el Ministerio de Hacienda durante 2025.

“Indudablemente que estamos en una situación compleja para terminar el año”, fueron las palabras de Iturriaga, argumentando que solo los despliegues militares en el norte y sur del país sumarían una deuda de $14 mil millones.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, afirmó que el presupuesto para las Fuerzas Armadas no contempla recortes y que se trata de un proyecto de continuidad con un aumento del 0,3%. Explicó que existe un fondo estratégico de 500 millones de dólares para adquisiciones relevantes, como vehículos, drones o repuestos, que reemplazó la antigua Ley Reservada del Cobre.

Respecto al déficit operativo informado por Iturriaga, aseguró que debería resolverse durante octubre y que las críticas no se corresponden con la realidad presupuestaria: “Está cubierto, ya se había hablado con las ramas, no hay problema”.

En sintonía con lo expresado por la cartera de Defensa, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, aseguró en Radio Sonar que se están agilizando los procesos para que los fondos lleguen oportunamente al Ejército.

“Se han ido estableciendo compromisos con la Dipres de restituir esos fondos durante 2025 a través de diversos mecanismos y ya se han estado tramitando los decretos para tal efecto”, explicó. Lobos enfatizó que el Ejército contará con los recursos necesarios y que el presupuesto proyectado para 2026 mantiene la continuidad del financiamiento.

La secretaria de Estado aclaró que el retraso en la entrega de los fondos no responde a una “falta de recursos“, sino a los plazos administrativos que implica la toma de razón de los decretos correspondientes.

Desde el oficialismo, el diputado socialista Daniel Melo cuestionó el protagonismo público del Ejército en la discusión presupuestaria. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, sostuvo que las Fuerzas Armadas no deberían intervenir en ese debate.

“A mí no me parece la verdad que las Fuerzas Armadas tengan que estar opinando respecto a su presupuesto. Para eso están los canales institucionales, para eso está el Ministerio de Defensa, que yo me imagino hará su alegato”, cuestionó.

Asimismo, descartó que exista un desfinanciamiento real. A su juicio, incorporar a las instituciones armadas en el debate público sobre recursos es un error: “Que se dediquen a hacer lo que tengan que hacer. Para eso están las instituciones civiles y también el Parlamento”.

En contraste, el diputado Luis Fernando Sánchez, subjefe de la bancada del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Defensa, criticó duramente el presupuesto presentado por el Ejecutivo, calificándolo como “escuálido”. Aseguró que el Ejército tiene un déficit muy relevante, habiendo estado a punto de desvincular a cerca de 300 funcionarios por falta de recursos.

Según Sánchez, la situación se salvó mediante rebajas en operaciones, lo que implica que los funcionarios no están manteniendo sus capacidades completamente actualizadas. Para el parlamentario, esta situación compromete la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas en un contexto de estado de excepción, tensiones en la frontera norte y mejoras bélicas en países vecinos como Perú, Argentina y Bolivia.

“Esto no es un juego, no es un lujo tener Fuerzas Armadas con capacidades al día”, remarcó, y llamó a la ministra Delpiano a tener una actitud más firme frente al Presidente Gabriel Boric y al Ministerio de Hacienda para asegurar los recursos indispensables.