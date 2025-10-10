Jaime Gazmuri: “TVN requiere una nueva ley y esa no es responsabilidad del directorio ni mía”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente del directorio de TVN, Jaime Gazmuri, se refirió a sus primeras semanas a la cabeza del canal público y la crisis financiera que atraviesa. “Mi primera evaluación, efectivamente como todos, es un canal que enfrenta problemas, desafíos mayores de orden tecnológico y de orden financiero. Encuentro una empresa, la televisión pública, que tiene una larga tradición increíble en Chile”, diagnosticó Gazmuri.

“Es un canal que está vivo, presente, que tiene una audiencia muy amplia. Ha disminuido un tanto su audiencia, no es hoy día el canal más escuchado de Chile como lo fue durante los 90 y la primera década de los 2000, pero es un canal que mantiene una sólida presencia en la audiencia y que enfrenta problemas, como digo, tecnológicos, porque hay que digitalizar, hay que entrar a la era digital. Una de las razones de la crisis de todo el sistema televisivo es que la manera de producir y de consumir contenidos audiovisuales ha sido profundamente transformada por la digitalización, por todo lo que significa la presencia de las redes”, agregó el líder de la señal estatal.

Producto de la problemática anterior, explicó que se suma “desde el año 2014-2015, aproximadamente, una sistemática disminución de la inversión publicitaria, que es un 40% menos en todos los canales por concepto de publicidad, que es la fuente principal, y en el canal público casi única, de financiamiento”.

Respecto al debate sobre la pertinencia de TVN en el Chile actual, el presidente del directorio de TVN señaló que: “Es fundamental que exista un canal público por varias razones, una razón que es muy importante y que a veces en Chile es poco entendida, es que el hecho que exista un canal de alta audiencia que tenga como misión el pluralismo informativo, determina que todo el sistema, el ecosistema televisivo tienda a ser plural. La gente no lo dimensiona (…) Existe una información plural televisiva porque hay un canal público, si no hubiera un canal público, yo estoy convencido que no habría pluralismo informativo en la televisión abierta”.

“En materia informativa a mi me parece que desde el punto de vista del fortalecimiento democrático es fundamental que exista un canal público de alta audiencia. El tema del financiamiento tiene que ser mixto, que si se va a competir se compite en condiciones de desventaja con los otros medios, básicamente porque el canal público tiene carga que los otros no tienen”, aseguró.

Además, valoró que: “Cuando uno va a hacer encuestas y estudios, Televisión Nacional sigue teniendo, y me ha sorprendido eso, prestigio en la ciudadanía, no sé si tanto en la élite, que hay una discusión y está bastante influida por las confrontaciones electorales”.

En línea con lo anterior, apuntó a la relevancia de alcanzar “un nuevo acuerdo nacional sobre qué televisión pública queremos”. “Se está discutiendo un proyecto de ley en el Congreso que modifica una iniciativa que presentó el gobierno del presidente Piñera y si uno analiza ambas, encuentra que tienen muchas diferencias, pero también similitudes en tres temas que son centrales. El primero, es la necesidad de que haya una televisión pública. Segundo, hay bastante acuerdo en cuáles deberían ser las misiones de la televisión pública y, finalmente, los dos proyectos incluyen un sistema de financiamiento mixto”, dijo.

Sobre las relaciones en el directorio en canal, el presidente del mismo aseguró que: “Cuando presidía el directorio Francisco Vidal, hubo un momento de alguna tensión con el Gobierno. Al día siguiente que yo asumí había planificado una reunión del directorio con la ministra (vocera de Gobierno, Camila) Vallejo y con el ministro (de Hacienda, Nicolás) Grau y tengo la impresión de que en esa reunión se recompusieron bastante las relaciones entre el directorio y el Ejecutivo”.

“Estamos viendo cómo se resuelve el tema de la deuda, el canal está operando, usted prende la televisión, el canal está operando en su a plenitud, en general con buenas audiencias (…) es un canal que está funcionando, que está vigente y que requiere una nueva ley y esa nueva ley ya no es responsabilidad del directorio ni mía, sino que es responsabilidad del Congreso, vale decir, del Ejecutivo y del Parlamento”, sentenció.