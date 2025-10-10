Javier Milei como "perro faldero" y Netanyahu vestido de Chucky: la irreverente intervención de Nicolás Miranda en Madrid

Este miércoles 8 de octubre, el Museo de Cera de Madrid se convirtió en el escenario de una inesperada intervención cuando el artista chileno Nicolás Miranda irrumpió en una de sus salas —específicamente el diorama que reproduce el Despacho Oval de la Casa Blanca— para colocar figuras hiperrealistas con fuertes cargas simbólicas. La acción, bautizada como “Child’s Play“, duró aproximadamente 20 minutos, tiempo durante el cual las esculturas fueron instaladas, fotografiadas y luego retiradas antes de que el personal del museo tomara alguna acción visible.

Así, la instalación combinó personajes ya existentes en la sala (como Donald Trump, Melania Trump y Barack Obama) con nuevas piezas instaladas por Miranda y su equipo. Entre ellas, destacó una figura de Benjamín Netanyahu transformado en el muñeco protagonista de la pelícua “Chucky”, un perro salchicha con el rostro del presidente argentino Javier Milei situado a los pies de la estatua de Trump, y miniaturas de políticos españoles (Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida y Santiago Abascal) representados como roedores.

Según declaró el propio artista, la propuesta buscaba evidenciar lo que él describe como “la decadencia occidental contemporánea”, así como cuestionar la pasividad frente a conflictos globales como las violaciones a los derechos humanos en Gaza. Miranda también explicó que la intervención fue cuidadosamente planificada: visitó previamente el museo para estudiar cámaras y horarios, escondió las figuras dentro de mochilas y actuó con discreción para evitar ser detectado.

Desde la administración del museo, la respuesta fue de distanciamiento. En un comunicado señalaron que la acción se realizó “sin consentimiento ni coordinación” con la institución, que no avalan ni se hacen responsables de los contenidos simbólicos o políticos de la obra, y que valoran mantener un espacio expositivo libre de manifestaciones no autorizadas.

Cabe destacar que la acción no es pionera en la trayectoria del artista, pues durante el 2023 ya había generado controversia en Madrid al instalar una escultura del rey emérito Juan Carlos I apuntando con un rifle al oso y el madroño de la Puerta del Sol. En redes sociales, Miranda suele manifestar su interés por “tocar lo simbólico” más que recurrir al panfleto explícito, utilizando el contraste y la ironía como lenguaje principal de sus obras.