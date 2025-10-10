Reapertura de investigación del caso Farmacias Populares reaviva debate por candidatura de Jadue y abre complejo escenario electoral

La reapertura por 60 días de la investigación en el denominado caso Farmacias Populares —resuelta el miércoles por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago— no solo significó un giro en el proceso judicial que enfrenta el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sino que también generó un intenso sobre la posibilidad de que el dirigente comunista pueda recuperar sus derechos políticos y, eventualmente, volver a ser candidato a diputado por el distrito 9.

Hasta ahora, el camino parecía cerrado para Jadue. En julio pasado, Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) había confirmado la suspensión de sus derechos políticos debido a que se encontraba formalmente acusado por delitos de pena aflictiva, lo que le impedía participar como candidato en las elecciones parlamentarias del próximo 16 de noviembre.

Sin embargo, con la decisión judicial de reabrir la investigación, Jadue quedó sin acusación formal vigente en su contra. Y, en consecuencia, según sus abogados, ya no se configuraría la causal constitucional que lo inhabilita.

La defensa de Jadue, encabezada por Ciro Colombara y Aldo Díaz, presentó de inmediato un recurso de reposición ante el Tricel para que se revise su situación y se le reincorpore al padrón electoral, abriendo un flanco jurídico a semanas de la elección.

Posiciones enfrentadas

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, se refirió a la decisión del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

Al respecto, Lagos sostuvo que “aquí se está reafirmando algo que ha costado enormemente: el punto de vista del debido proceso del principio de la presunción de inocencia y otras cuestiones que tienen que ver con la administración de justicia en términos universales, no solamente este país. Pero aquí ha costado mucho y se ha ido reabriendo algo que es muy evidente, que aquí hay una verdadera persecución a través de mecanismos aparentemente jurídicos y que han ido quedando desmantelados, esa es la realidad”.

Respecto a las aspiraciones parlamentarias de Jadue, el integrante de la Comisión Política del PC señaló que “lo mínimo, desde el punto de vista de la administración de justicia, es que se reponga sin más la condición ciudadana de Daniel Jadue y que pueda ser candidato. Lo que ha quedado en evidencia es que buena parte de la actuación de la Fiscalía ha sido improcedente”, señaló.

Por su parte, el abogado y militante de la UDI, Pablo Toloza, señaló en nuestro panel de conversación que la norma es clara y los plazos ya vencieron. “Había un plazo en el cual, para ser candidato, tú tenías que tener derecho a sufragio. En ese momento Daniel Jadue no lo tenía, y por eso el Servel y el Tricel actuaron conforme a la ley”, afirmó.

Toloza agregó que más allá del debate jurídico, existen dificultades prácticas imposibles de sortear: “Estamos a poco más de un mes de las elecciones. Los votos ya están impresos y no existen plazos ni procedimientos específicos para este tipo de casos. Jurídicamente no hay espacio para revertirlo a tiempo. Si hoy se incorporara su candidatura, habría que reimprimir papeletas y alterar el orden numérico de otros postulantes, lo cual es inviable en los tiempos actuales”, sostuvo.

Postura del Servel

En medio de la controversia, la presidenta de Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, fue consultada sobre una eventual reincorporación de Jadue a la papeleta. Al respecto, Figueroa señaló que “el Servicio Electoral ya cerró el proceso. Ese es un proceso que está en el ámbito judicial, por lo tanto no corresponde al Servel ningún rol al respecto”.

Consultada sobre si existe alguna vía práctica para que Jadue pueda ser reincorporado como candidato, fue categórica: “Los tiempos ya han sido cerrados para el proceso electoral”.

Y al ser preguntada directamente si esta situación significa que la puerta está cerrada para el exalcalde de Recoleta, reiteró: “El Servicio Electoral no tiene ninguna información a ese respecto y ya ha terminado el proceso de candidaturas y padrón”.

Cabe precisar que el Tricel deberá pronunciarse sobre el recurso presentado por la defensa de Jadue durante los próximos días. Dependiendo de esa resolución, el ex alcalde de Recoleta podría recuperar formalmente su derecho a sufragio y quedar habilitado como candidato, aunque sin garantías de que esto se traduzca en una incorporación efectiva a la papeleta electoral.