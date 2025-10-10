Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 22 de Abril de 2026


Sin mencionar a Trump, Boric valora acuerdo de paz en Gaza: "Llamamos a todas las partes a cumplir los compromisos"

En el marco del consejo de gabinete, el Mandatario se refirió al conflicto sin aludir al expresidente estadounidense, quien se ha atribuido el mérito por las negociaciones. Además, destacó la acogida en Chile de víctimas de la crisis humanitaria.

En el marco del consejo de gabinete, el Mandatario se refirió al conflicto sin aludir al expresidente estadounidense, quien se ha atribuido el mérito por las negociaciones. Además, destacó la acogida en Chile de víctimas de la crisis humanitaria.

Nacional

Con un enfático discurso centrado en la crisis humanitaria en Gaza, el Presidente Gabriel Boric inauguró este viernes el consejo de gabinete mensual. Desde el Palacio de La Moneda, el Jefe de Estado abordó los temas de la agenda interna, pero dedicó una parte sustancial de sus palabras a la situación internacional.

El Presidente Boric comenzó valorando la primera fase del acuerdo que permite un cese de las hostilidades en Gaza, un conflicto que, en sus palabras, “ha desgarrado al mundo entero”. El Mandatario fue contundente al calificar los hechos, refiriéndose a “un genocidio en contra de un pueblo por parte de un gobierno de un pueblo que sufrió un genocidio”.

Con visible emotividad, Boric describió las imágenes que circulan a nivel global: “Niños y niñas sufriendo, madres llorando a sus hijos, gente muriendo de hambre”. En este punto, fue categórico al señalar que “ocupar el hambre como arma de guerra es brutal”, y afirmó que “cualquier cosa que termine con esta tragedia es sin lugar a duda bienvenida”.

Presidente Gabriel Boric encabeza Consejo de Gabinete en La Moneda. Foto: Aton.

Presidente Gabriel Boric encabeza consejo de gabinete en La Moneda. Foto: Aton.

Frente a este escenario, el Presidente destacó la postura oficial del Estado de Chile. “Llamamos a todas las partes a cumplir íntegramente y con verificación internacional de cada uno de los compromisos asumidos”, declaró. Entre estos compromisos, enumeró: el cese al fuego permanente, el respeto a la integridad de los civiles en Gaza, la devolución de todos los rehenes, tanto vivos como los fallecidos y el respeto irrestricto al derecho internacional humanitario.

Compromiso continuo y acogida en Chile

Para finalizar su intervención sobre el tema, el Mandatario reiteró el compromiso de su gobierno de seguir “contribuyendo junto a las Naciones Unidas para aliviar el sufrimiento en Gaza y construir el camino hacia una paz justa y duradera”.

Presidente Gabriel Boric sentado, hablando y gesticulando con las manos a través de un micrófono en un salón con paredes rojas.

Presidente Gabriel Boric. Foto: Aton.

Destacó que esta política se mantiene “apoyando a las víctimas del conflicto, como lo hemos hecho de diferentes maneras”. Y reveló una acción concreta y reciente: “Entre ellas, ahora último, recibiendo a víctimas del conflicto y dándoles acogida en Chile”, confirmando así que el país ha comenzado a recibir palestinos afectados por la guerra.

Con esta firme declaración, el gobierno del Presidente Boric deja clara su posición frente al conflicto, alineándose con el derecho humanitario y buscando un rol activo en el escenario internacional, mientras continúa con la revisión de la agenda doméstica en su gabinete.

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