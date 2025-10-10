Tras baleo a banda de cumbia, destituyen a Dina Boluarte por crisis de seguridad

El Congreso de Perú aprobó a última hora del jueves la destitución de la presidenta Dina Boluarte, con una amplia mayoría, por “incapacidad moral permanente” para abordar la inseguridad en el país. En su reemplazo asumió el presidente del Congreso, José Jeri Oré.

Con 123 votos a favor del total de 130 escaños con los que cuenta la cámara, los diputados peruanos han puesto fin al Ejecutivo de Boluarte menos de tres años después del comienzo de su mandato y ante una crisis de inseguridad que ha tenido como último episodio un tiroteo durante un concierto de una banda de cumbia en el sur de Lima.

“Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo Congreso que el día de hoy votó por la vacancia presidencial”, ha declarado Boluarte en un mensaje posterior a su salida del poder. “No he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos que merecemos un crecimiento de estabilidad democrática que trabaje sin corrupción”, ha mantenido.

El proceso parlamentario para su destitución ha llegado después de la aprobación con amplias mayorías de hasta cuatro mociones, tras las cuales la mandataria ha sido convocada a comparecer y defender su presidencia, aunque no ha llegado a hacerlo.

Un debate precipitado por un tiroteo en el sur de Lima

El proceso parlamentario se ha propiciado tras un atentado ocurrido en un concierto del grupo musical Agua Marina, celebrado en el Círculo Militar de Chorrillos, un distrito del sur de la capital peruana, durante la noche del miércoles.

En plena presentación de la banda de cumbia, varios tiradores comenzaron a disparar y cinco personas resultaron heridas, cuatro de ellas músicos, en un nuevo episodio de inseguridad que ha sido uno de los principales ejes de las protestas recientes contra el Ejecutivo de Boluarte.

El Ministerio del Interior condenó enseguida los hechos e indicó que la Policía estaba investigando. Con todo, advirtió, a través de un comunicado publicado en la red social X, que el evento no contaba con las garantías requeridas por la cartera y que no se había hecho saber la celebración a las autoridades policiales.

“Se exhorta a los organizadores de esta clase de espectáculos públicos no deportivos a cumplir con todos los mecanismos y protocolos correspondientes a fin de contar con los permisos y garantías de seguridad necesarios”, reza el texto publicado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Artistas, Walter Dolorier, ha rechazado en las últimas horas estas palabras, asegurando que Agua Marina contaba con el permiso municipal correspondiente y señalando que los hechos ocurridos no pueden ser atribuidos al promotor del evento.