Un paseo por la ciudad que nunca duerme: Charly García y Sting estrenan histórica colaboración

Una fusión de universos musicales y simbolismos entre Buenos Aires y Nueva York. Eso es, en parte, lo que trajo el estreno de “In the city“, la esperada colaboración entre el argentino Charly García y Sting que llegó a las plataformas digitales este 9 de octubre.

En estricto rigor, se trata de una nueva versión de “In the city that never sleeps”, composición de García incluida originalmente en el álbum “Kill Gil” (2010) y que este 2025 incorporó las voces del líder de The Police.

Hace un mes que los músicos habían adelantado a través de redes sociales la publicación de este single, que también incluyó un videoclip donde se ve a García recorrer Buenos Aires en un antiguo taxi Siam Di Tella, mientras que Sting transita Nueva York en un Yellow Cab. “Me produjo una emoción increíble escuchar la voz de Sting y quedé muy conforme con el sonido general del tema”, confesó el argentino en una entrevista con la versión trasandina de la revista Rolling Stone.

En tanto, el británico aseguró que “Charly es un gran compositor y siempre me impresiona cómo puede integrar diferentes estilos en sus canciones. Como resultado, sus arreglos son impredecibles y frescos. El elemento clave en la música es la sorpresa, y nadie puede decir que Charly no nos haya sorprendido a todos en algún momento. Me esfuerzo por sorprenderme a mí mismo al hacer música. Creo que, en ese sentido, Charly y yo podríamos ser parecidos“.

Cabe destacar que la gestación de esta colaboración tiene raíces que se remontan a un encuentro sucedido en febrero, en el marco de una visita de Sting a Buenos Aires. Allí, ambos artistas se encontraron en los camarines del Movistar Arena y compartieron una conversación que encendió la chispa del proyecto.

Para los fanáticos coleccionistas, “In the city” no solo estará disponible en streaming, sino también como vinilo simple, con un diseño especial realizado por Ezequiel Vega. En cuanto a su producción, los registros locales se hicieron en estudios de Argentina (Happy Together y Unísono), mientras que Sting y el guitarrista Dominic Miller trabajaron sus partes en el extranjero. En tanto, el mastering final corrió por cuenta del reconocido ingeniero de sonido Ted Jensen.

Las declaraciones de los protagonistas reflejan entusiasmo y respeto mutuo. Mientras que Charly señaló que la colaboración “surgió de forma natural” y que siempre admiró el estilo compositivo de Sting, el británico comentó que “es un honor cantar con Charly” y que fue gratificante arreglar armonías que dialogaran con el estilo argentino.