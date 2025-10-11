Caso Hermosilla: formalizan al fiscal Carlos Palma por revelar secretos y queda con arraigo nacional

El Juzgado de Garantía de Coyhaique formalizó este sábado al suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, imputado por el Ministerio Público como autor del delito de revelación de secretos. Tras la audiencia, el magistrado Carlos Astudillo decretó la medida cautelar de arraigo nacional contra Palma.

El arraigo, solicitado tanto por la Fiscalía como por el querellante Consejo de Defensa del Estado (CDE), fue considerado por el juez como una medida “proporcional y apropiada” a los fines del procedimiento. Además, se fijó un plazo de 120 días para la investigación.

La revelación de información reservada a Luis Hermosilla

Según la acusación del ente persecutor, los hechos se remontan al 20 de octubre de 2022. En esa fecha, el entonces fiscal regional tomó conocimiento de una audiencia de control de detención ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, por delitos contemplados en la Ley N°20.000 (tráfico ilícito de drogas).

Pese a no intervenir directamente en la audiencia, el Ministerio Público detalló que Palma procedió a difundir y divulgar información reservada de la investigación a un tercero ajeno al procedimiento: el abogado Luis Hermosilla, utilizando la aplicación de mensajería WhatsApp.

La Fiscalía precisó que Palma no solo compartió datos de la causa, sino que también le remitió al abogado una grabación telefónica obtenida con autorización judicial, evidencia que aún no había sido presentada en audiencia. El fiscal incluso habría advertido a Hermosilla sobre el carácter reservado del material que le estaba entregando.

Para el Ministerio Público, estos hechos constituyen el delito de revelación de secretos, previsto en el artículo 38 de la Ley N°20.000, atribuyendo a Palma la calidad de autor en grado de consumado.