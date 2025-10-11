ChileWeek China celebra su décima edición ampliando ruta a nuevas ciudades interiores

La décima edición de ChileWeek China se prepara para desplegar una nutrida agenda que busca intensificar los lazos comerciales y diplomáticos con la potencia asiática. La actividad, organizada por ProChile, se desarrollará entre el 20 y el 26 de octubre e incluirá por primera vez dos nuevas ciudades: Tianjin y Chongqing, con el fin de diversificar los destinos de las exportaciones chilenas hacia el interior del país.

El lanzamiento oficial de ChileWeek se realizó en Santiago, donde las autoridades destacaron la consolidación de la relación bilateral.

Expansión al interior: De puerto cerecero a centro logístico

Este año, la actividad ícono de promoción de exportaciones e imagen país recorrerá cuatro ciudades. La agenda comenzará en Tianjin, una ciudad puerto clave cercana a Beijing que, desde 2024, recibe el Cherry Express —el buque directo para las cerezas chilenas—, facilitando el acceso a los mercados del norte de China.

Luego, el evento llegará por primera vez a Chongqing, la ciudad más central de China que ha visitado ChileWeek. Con 30 millones de habitantes, esta urbe ofrece importantes oportunidades logísticas y exportadoras. La delegación también visitará Shenzhen para promover innovación y servicios, y Shanghái, donde se realizarán activaciones, degustaciones y exhibición de películas chilenas.

El Director General de ProChile, Ignacio Fernández, sostuvo que la meta es continuar diversificando los destinos:

“Hemos avanzado mucho en nuestras exportaciones a China, pero creemos que existe mucho espacio para crecer, especialmente en ciudades hacia el interior del país, donde queremos que se conozca más la oferta de productos y servicios chilenos de alta calidad y valor agregado.”

Celebrando lazos históricos y crecimiento de las exportaciones

Esta edición coincide con el 55° aniversario de las relaciones diplomáticas entre Chile y China, y 20 años desde la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), el primero que el gigante asiático suscribió con una nación latinoamericana.

La Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, destacó que la relación se sustenta en el “respeto y la confianza mutua”, proyectando a Chile como un socio estratégico “abierto al mundo, comprometido con reglas claras y decidido a transitar hacia un desarrollo sostenible”.

Por su parte, el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, resaltó el rol de Chile como pionero en la cooperación con América Latina.

La delegación público-privada que viajará a China incluye representantes de gremios como Frutas de Chile, Wines of Chile y Chile Carne, además de 26 empresas exportadoras que participarán en ruedas de negocios.

Desde que comenzó ChileWeek en 2015, las exportaciones chilenas a China se han más que duplicado. Si se excluye el cobre y el litio, el crecimiento es aún más notable, casi triplicándose al pasar de US 3.413 millones en 2015 a US 9.113 millones en 2024.