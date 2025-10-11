Deuda Histórica: Colegio de Profesores llama a verificar datos ante inminente pago de la primera cuota

El próximo 17 de octubre se concretará el inicio del pago de la Deuda Histórica a los profesores afectados. Más de 15 mil docentes recibirán la primera cuota de la reparación comprometida para el año 2025.

Ante la inminente transferencia, el presidente nacional del gremio, Mario Aguilar, hizo un llamado crucial a los beneficiados para que verifiquen sus datos a través de la plataforma oficial del Ministerio de Educación: soluciondeudahistorica.mineduc.cl.

Sin lista pública: La clave es la plataforma del Mineduc

Aguilar explicó que, debido a la ley de protección de datos personales, no existirá una lista pública de beneficiarios, lo que hace indispensable la autogestión de cada profesor.

“Es importante que las personas verifiquen si están dentro de los beneficiados, porque quiero aclarar que no habrá una lista pública porque la ley de protección de datos personales no lo permite. Por lo tanto, cada persona tiene que ingresar a la plataforma del Mineduc soluciondeudahistorica.mineduc.cl”, detalló el líder gremial.

El primer grupo de pago, el Grupo 1, está compuesto por 15.560 docentes. Si bien la ley priorizó a las personas mayores de 81 años o más, Aguilar aclaró que hubo corrimiento en la lista debido a que algunos profesores de ese rango etario mantienen una demanda internacional que les impide, por ahora, recibir el pago.

El dirigente también tranquilizó a aquellos que deban desistir de acciones legales previas: “Las personas del desistimiento no pierden el beneficio, sino que una vez que hayan tramitado la acción legal ingresan al listado para pago. Pero lo importante ahora es que está ya definido quiénes son los 15 mil 560 y lo pueden revisar en la plataforma que habilitó el Mineduc”.

Finalmente, Mario Aguilar garantizó que, en caso de problemas con la cuenta corriente o Cuenta RUT ingresada, el beneficio no se perderá: “Simplemente van a tener que hacer una rectificación en caso que existiera un error”.

Calendario de Pagos Completo

El pago total de la Deuda Histórica se realizará en dos cuotas anuales para cada grupo, repartido hasta el año 2031: