Diputada Camila Flores exige "reformar a fondo" el Poder Judicial tras la liberación de Mauricio Ortega

La reciente libertad condicional otorgada a Mauricio Ortega, condenado por la brutal agresión que dejó ciega a Nabila Rifo, volvió a generar indignación en el espectro político. Desde el Congreso, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, expresó su profundo rechazo a la decisión y llamó a realizar cambios estructurales en el Poder Judicial.

Ortega obtuvo el beneficio el pasado martes por un fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique. La determinación ha sido ampliamente criticada, dado que el agresor no contaba con la recomendación de Gendarmería, institución que incluso advirtió en su informe la presencia de rasgos psicopáticos.

“Vergüenza nacional” y desconexión con las víctimas

La parlamentaria de RN no dudó en calificar la situación como una “vergüenza nacional”, apuntando directamente al sistema judicial por su supuesta desconexión con la realidad de las víctimas.

“Esto es una vergüenza nacional. El Poder Judicial está actuando con una desconexión total de la realidad que viven las víctimas chilenas. No puede ser que violadores y abusadores de niños con informes que dicen claramente que volverán a delinquir caminen libres por las calles”, cuestionó la diputada Flores.

Críticas por la omisión del SernamEG

El caso también ha desatado críticas hacia el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), que no habría asignado una nueva abogada a Nabila Rifo tras la destitución de su anterior representante. Esta omisión, según trascendió, habría impedido que la víctima fuera notificada del proceso judicial donde se discutía la liberación de Ortega.

En medio de la controversia que afecta tanto al Poder Judicial como al Ejecutivo, Flores reiteró su llamado a impulsar una profunda revisión institucional para evitar la impunidad.

“Es inaceptable que quienes han destrozado vidas de mujeres y niños vuelvan a la calle gracias a decisiones judiciales incomprensibles. El Poder Judicial le está fallando a Chile: si no somos capaces de reformarlo a fondo, los próximos liberados serán los abusadores de nuestros hijos. Basta de impunidad”, sentenció la diputada.