Diputado Ramírez (PC) critica plan de Boric para militares en frontera sin Congreso: “Me parece preocupante la falta de aprobación previa”

El Presidente Gabriel Boric ha generado debate con el anuncio de una reforma constitucional que busca entregar al Ejecutivo la facultad de desplegar a las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas para labores de seguridad, sin la necesidad de obtener una aprobación previa por parte del Congreso Nacional.

En conversación Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado Matías Ramírez (PC), representante de la Región de Tarapacá, se refirió críticamente a la reforma constitucional anunciada por el Presidente Gabriel Boric, que busca facultar al Ejecutivo para desplegar a las Fuerzas Armadas en la frontera norte sin requerir la aprobación previa del Congreso Nacional.

Si bien el parlamentario del norte valoró la inversión en infraestructura en la zona, manifestó su profunda preocupación por la intención de saltarse el control parlamentario en una materia tan sensible como la seguridad pública.

La inversión en el norte es bienvenida, pero no la omisión del Congreso

Ramírez comenzó destacando los avances logrados en el control fronterizo, especialmente en su región:

“Creo que es importante la inversión que se ha realizado particularmente en la frontera, en el paso fronterizo de Colchane, que ha permitido mejorar las capacidades de fiscalización por parte de organismos del Estado en el control fronterizo, no solamente con puestos de observación, sino que también con infraestructura tanto el Ministerio Público, la Aduana y las policías en general.”

Añadió que toda inversión de este tipo “ayuda de manera significativa el control migratorio, pero también en este caso del contrabando que se da en dicho sector.”

Crítica directa a la propuesta de reforma constitucional

Sin embargo, el diputado fue categórico al expresar su inquietud respecto a la iniciativa que reforma la Constitución :

“Ahora bien, respecto a la reforma constitucional, al menos de los enunciados que hemos escuchado, me parece preocupante que se plantee el uso de fuerzas armadas en materia de seguridad pública sin aprobación previa por parte del Congreso Nacional.”

Para Ramírez, el Congreso cumple un rol esencial en este tipo de situaciones de excepcionalidad, lo que obliga a mantener los mecanismos de contrapeso.

“Yo creo que el Congreso cumple una labor de fiscalización y de contrapeso a una situación que es evidentemente compleja y que requiere, en este caso, generar los controles cruzados necesarios para verificar el gasto, pero también en este caso la operación de Fuerzas Armadas en un contexto de excepcionalidad.”

El parlamentario concluyó señalando que, a pesar de que aún no se conocen los detalles del proyecto de ley, es fundamental que existan garantías que permitan este control y que se dé “una discusión seria respecto a la fuerza armada en el contexto de seguridad pública.”