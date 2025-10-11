El lamento incaico: referente peruano quedó con "sensaciones injustas" tras agónica derrota ante La Roja

La selección peruana dirigida por Manuel Barreto se fue con un sabor amargo tras caer de manera agónica ante su par chileno. La Roja logró dar vuelta el marcador con un autogol en la última jugada del partido, sellando un 2-1 que dejó al cuadro incaico con “gusto a poco”.

Así lo manifestó el defensa Miguel Araujo, uno de los referentes que lidera el nuevo ciclo de la Bicolor. Una vez concluido el pleito, el zaguero expresó su descontento y analizó la actuación del equipo:

“Nos vamos con sensaciones algo injustas, esto es fútbol. Por momentos supimos manejar la pelota con este equipo nuevo, creo que lo hicimos bien. Nos vamos con sensaciones raras, pero con mejoría“, admitió Araujo.

El central, que ha pasado por Copas América, Eliminatorias y un Mundial, asumió su rol de liderazgo en la nueva etapa del equipo: “Ahora hay que encaminar al grupo joven. Hay que asumir y nos toca tener la responsabilidad”.

El detalle que marcó la diferencia

Por su parte, el lateral izquierdo César Inga, autor del único tanto del conjunto del Rímac, lamentó la falta de concentración en los momentos decisivos.

Inga sostuvo que la derrota se debió a fallos puntuales y recordó la importancia de mantener la atención hasta el final: “Vamos a ir paso a paso para lograr nuestros objetivos. (…) Faltó más atención. Estos partidos se gana con detalles, hay que estar concentrados los 90 minutos. Hasta que no suene el silbato hay que seguir jugando“.