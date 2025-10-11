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Gobierno de Chile "valora" acuerdo de paz en Gaza y llama a las partes a cumplir "compromisos adquiridos"

El Gobierno valoró el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en Gaza, que incluye tregua y liberación de rehenes. Hizo un llamado a cumplir "de buena fe los compromisos" y reiteró su apoyo a la solución de dos Estados y la diplomacia internacional.

El Gobierno valoró el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en Gaza, que incluye tregua y liberación de rehenes. Hizo un llamado a cumplir "de buena fe los compromisos" y reiteró su apoyo a la solución de dos Estados y la diplomacia internacional.

Internacional

El Gobierno de Chile emitió un comunicado oficial este sábado valorando positivamente el reciente acuerdo de paz en Gaza, que ha permitido que miles de palestinos desplazados comiencen su retorno a los hogares en medio de la tregua.

El acuerdo, alcanzado tras dos años de conflicto y mediado por países como Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos, contempla varias fases iniciales: un cese de hostilidades, la liberación de rehenes israelíes (prevista en un plazo de 72 horas) y prisioneros, el repliegue parcial de tropas y la apertura para la entrega de ayuda humanitaria urgente a la población civil en la Franja de Gaza.

“El Gobierno de Chile valora positivamente el anuncio de la firma de la primera fase del acuerdo entre Israel y Hamas…”, señala la misiva.

Compromiso con la Solución de Dos Estados

En su declaración, Chile reiteró su compromiso permanente con una solución política y pacífica al conflicto, basada en el respeto al derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas.

El Ejecutivo chileno destacó “el rol de la diplomacia y la mediación internacional como herramientas esenciales para avanzar hacia la estabilidad y la paz duradera en la región”.

Finalmente, el Gobierno hizo un enérgico llamado a las partes involucradas:

“A todas las partes a cumplir de buena fe los compromisos adquiridos en esta primera fase y a continuar los esfuerzos encaminados a un acuerdo integral… y avanzar hacia una solución justa y sostenible de dos Estados, Palestina e Israel, viviendo dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas.”

Chile enfatizó que el acuerdo final debe ser conforme al derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

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