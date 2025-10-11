Juez de Coyhaique desmiente a Ministra Orellana: Nabila Rifo sí fue notificada de libertad condicional de Mauricio Ortega

Una nueva controversia se desató en el bullado caso de la libertad condicional de Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo. El Juzgado de Garantía de Coyhaique desmintió la versión de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y aseguró que la víctima sí fue notificada legalmente sobre la solicitud del beneficio para su atacante.

Según reportó Radio Bío Bío, la notificación se realizó el 9 de septiembre de este año, casi un mes antes de la audiencia que terminó concediendo la libertad condicional a Ortega.

La información del Tribunal contraviene directamente lo sostenido por la ministra Orellana, quien defendió al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) ante las acusaciones de inacción.

La defensa de Orellana frente a la omisión del SernamEG

Un reportaje de la misma radio había señalado que el SernamEG —la única entidad que asumió la representación de Nabila Rifo en la causa— no la asesoró para oponerse a la solicitud de Ortega, una intervención que la legislación permite y que podría haber modificado la resolución judicial.

Ayer, a través de su cuenta de X, la ministra Orellana desmintió una supuesta inacción, aunque centró su defensa en la falta de notificación.

“¿Se entregó la libertad condicional a Mauricio Ortega porque el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no hizo su trabajo? No, eso es falso“, señaló la secretaria de Estado.

Orellana explicó la ley vigente, la cual establece que la víctima debe ser notificada de la solicitud de libertad condicional de la forma en que eligió al término del juicio. En el caso de Nabila Rifo, la notificación se definió en 2017 como “vía domicilio” y debía ser “especialmente accesible” debido a su discapacidad visual.

La autoridad manifestó que, según sus antecedentes, ni la víctima ni el SernamEG fueron notificados. No obstante, el Tribunal de Coyhaique ha refutado ahora esa información, al confirmar la notificación en septiembre.

La ministra Orellana finalizó su intervención mencionando que, tras conocerse la situación, han realizado “todos los análisis jurídicos, velar por su seguridad, informándole de todos los pasos en forma presencial. Y, en tercer lugar, también buscando todas las formas en que esto se pueda mejorar.”