Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 23 de Abril de 2026


Junaeb estrena capturador fotográfico online de alta precisión para facilitar la obtención de la TNE

Junaeb lanzó un capturador fotográfico online para estudiantes de Educación Superior que obtienen la TNE por primera vez. La herramienta, disponible en www.junaeb.cl, busca evitar desplazamientos y acelerar el proceso.

Junaeb lanzó un capturador fotográfico online para estudiantes de Educación Superior que obtienen la TNE por primera vez. La herramienta, disponible en www.junaeb.cl, busca evitar desplazamientos y acelerar el proceso.

Nacional

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) anunció la implementación de una nueva herramienta tecnológica diseñada para simplificar y optimizar el proceso de obtención de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para estudiantes de Educación Superior.

Se trata de una versión optimizada del capturador fotográfico online, que ya está alojada de forma permanente en el sitio web www.junaeb.cl. Esta iniciativa busca que los alumnos que requieren su pase escolar por primera vez puedan tomarse la foto de forma rápida y segura, directamente desde su teléfono, tablet o computador.

Agilizar procesos y evitar desplazamientos

La nueva versión del aplicativo incorpora sistemas de asistencia tecnológica que aseguran la calidad y autenticidad de las fotografías, cumpliendo con los estándares exigidos por la Junaeb. Además, a diferencia de versiones anteriores, la herramienta está disponible todo el año y no solo durante los meses de matrícula.

La directora nacional de Junaeb, Camila Rubio Araya, destacó que esta optimización está pensada para mejorar la experiencia de los estudiantes:

“Esta nueva herramienta facilita el acceso a un beneficio tan importante para los estudiantes. Con esta optimización evitamos desplazamientos innecesarios y agilizamos los procesos asociados a la Tarjeta Nacional Estudiantil.”

Junaeb lanza capturador fotográfico online para la obtención de la TNE.

Junaeb lanza capturador fotográfico online para la obtención de la TNE.

¿Quiénes pueden usar la nueva herramienta?

La herramienta está disponible para todos los alumnos de Educación Superior que obtendrán su TNE por primera vez, incluyendo a estudiantes de primer año y aquellos que, cursando otros niveles, no cuenten con una TNE vigente del nivel superior. Estará igualmente operativa para el proceso de matrícula 2026.

Para utilizar el capturador y obtener la TNE por primera vez, el estudiante debe cumplir dos requisitos: estar inscrito en su institución de educación superior y haber cancelado los $2.700 del costo de la tarjeta.

El sistema, compatible con Windows, macOS, Android, iOS y HarmonyOS, incluye múltiples validaciones automáticas que guían al estudiante paso a paso.

Importante: La directora Rubio Araya aclaró que el proceso de reposición (por pérdida, robo, hurto o daño) se debe seguir realizando de forma presencial en las oficinas de TNE distribuidas a nivel nacional.

Adicionalmente, Junaeb lanzó una segunda herramienta de captura fotográfica destinada exclusivamente a los Encargados TNE de establecimientos educacionales e instituciones de Educación Superior, con el objetivo de reducir los tiempos de trabajo y asegurar la calidad técnica de las imágenes.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Argentina al límite: superávit fiscal, carne de burro y un gobierno que se quiebra por dentro
post-title
Presidente Kast reinaugura el Café Literario y compara la vandalización del estallido social con la violencia escolar
post-title
Gobierno niega uso de recursos públicos en la OPE y los atribuye a gastos del cambio de mando
post-title
Senador Mirosevic y proyecto de "Escuelas protegidas": “Los problemas no los vamos a resolver revisando mochilas"

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X