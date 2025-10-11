Junaeb estrena capturador fotográfico online de alta precisión para facilitar la obtención de la TNE

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) anunció la implementación de una nueva herramienta tecnológica diseñada para simplificar y optimizar el proceso de obtención de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para estudiantes de Educación Superior.

Se trata de una versión optimizada del capturador fotográfico online, que ya está alojada de forma permanente en el sitio web www.junaeb.cl. Esta iniciativa busca que los alumnos que requieren su pase escolar por primera vez puedan tomarse la foto de forma rápida y segura, directamente desde su teléfono, tablet o computador.

Agilizar procesos y evitar desplazamientos

La nueva versión del aplicativo incorpora sistemas de asistencia tecnológica que aseguran la calidad y autenticidad de las fotografías, cumpliendo con los estándares exigidos por la Junaeb. Además, a diferencia de versiones anteriores, la herramienta está disponible todo el año y no solo durante los meses de matrícula.

La directora nacional de Junaeb, Camila Rubio Araya, destacó que esta optimización está pensada para mejorar la experiencia de los estudiantes:

“Esta nueva herramienta facilita el acceso a un beneficio tan importante para los estudiantes. Con esta optimización evitamos desplazamientos innecesarios y agilizamos los procesos asociados a la Tarjeta Nacional Estudiantil.”

¿Quiénes pueden usar la nueva herramienta?

La herramienta está disponible para todos los alumnos de Educación Superior que obtendrán su TNE por primera vez, incluyendo a estudiantes de primer año y aquellos que, cursando otros niveles, no cuenten con una TNE vigente del nivel superior. Estará igualmente operativa para el proceso de matrícula 2026.

Para utilizar el capturador y obtener la TNE por primera vez, el estudiante debe cumplir dos requisitos: estar inscrito en su institución de educación superior y haber cancelado los $2.700 del costo de la tarjeta.

El sistema, compatible con Windows, macOS, Android, iOS y HarmonyOS, incluye múltiples validaciones automáticas que guían al estudiante paso a paso.

Importante: La directora Rubio Araya aclaró que el proceso de reposición (por pérdida, robo, hurto o daño) se debe seguir realizando de forma presencial en las oficinas de TNE distribuidas a nivel nacional.

Adicionalmente, Junaeb lanzó una segunda herramienta de captura fotográfica destinada exclusivamente a los Encargados TNE de establecimientos educacionales e instituciones de Educación Superior, con el objetivo de reducir los tiempos de trabajo y asegurar la calidad técnica de las imágenes.