Marco Enríquez-Ominami advierte de “finanzas deplorables” en el país y denuncia desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami utilizó la presentación de su programa de salud mental para lanzar una dura advertencia sobre la situación económica del país. El aspirante a La Moneda afirmó que Chile enfrenta “finanzas deplorables” y que la reciente Ley de Presupuestos incluso evidencia el desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas.

Durante la exposición de su propuesta de un Sistema Universal, Justo y Eficiente de Salud Mental, Enríquez-Ominami desvió parte de su foco a una crítica directa a las cuentas fiscales, que a su juicio son “más desastrosas de lo previsto”.

La crisis que afecta incluso a las Fuerzas Armadas

El candidato centró su crítica en el estado de las instituciones de seguridad, señalando que la falta de recursos se siente incluso en estamentos tradicionalmente protegidos de los ajustes fiscales.

“Estamos descubriendo que las finanzas que nos van a entregar como gobierno son más desastrosas de lo previsto. Ni más ni menos, las Fuerzas Armadas están desfinanciadas. Es bien loco, ¿no?”, dijo el abanderado.

Enríquez-Ominami sostuvo que la ley de Presupuestos “dejó en evidencia que hasta las Fuerzas Armadas están diciendo que no tienen dinero para cubrir el día de la elección”, y aseguró que el próximo debate presidencial debe centrarse en “el estado de las finanzas deplorables que deja este gobierno”.

Propuesta en Salud Mental y crítica a la campaña

El candidato realizó estas declaraciones en el marco de la presentación de sus compromisos en salud mental, que incluyen el fortalecimiento de la red pública, la incorporación de nuevos profesionales y la ampliación de la cobertura con enfoque comunitario.

Además, Enríquez-Ominami se refirió a la recta final de la campaña y al inicio de su franja televisiva el 17 de octubre, la cual anticipó como un espacio de seriedad:

“Será una franja sólida, de claridad y de verdad. No es un circo, es un momento de gran gravedad el que vive Chile”, afirmó, prometiendo transformar “la lucidez en propuesta y la claridad en cambio”.

El candidato independiente también apuntó a las encuestas, a las que calificó como “armas de propaganda sin rigor”, y cuestionó a las candidaturas mejor posicionadas, asegurando que “las dos opciones que encabezan los resultados decepcionaron al país”.