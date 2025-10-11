Matthei en La Araucanía: "Mi compromiso es que en un año vamos a derrotar al narcoterrorismo"

La candidata presidencial Evelyn Matthei presentó este sábado en La Araucanía su compromiso de poner fin al terrorismo en la zona en un plazo de un año, mediante un aumento del despliegue de las fuerzas de orden, el uso de tecnología avanzada y el fortalecimiento de la investigación criminal.

En un acto realizado en el sector de Pillanlelbun, Matthei acusó a quienes niegan la violencia de la región de “cerrar los ojos frente al dolor de miles de chilenos”, y calificó los incendios de casas e iglesias, y los ataques a agricultores, como “terrorismo con todas sus letras”.

“Mi compromiso es que en un año vamos a derrotar el narcoterrorismo de La Araucanía… Decir que en esta región no hay terrorismo es cerrar los ojos frente al dolor de miles de chilenos que viven con miedo,” afirmó la candidata.

Recuperar el territorio y apoyo total a las policías

La propuesta de Matthei se basa en tres ejes principales:

Aumento de Presencia y Coordinación: Incrementar la dotación policial, mejorar la coordinación entre Carabineros y las Fuerzas Armadas, y utilizar tecnología de avanzada para recuperar el control territorial. Fortalecimiento de la Investigación: Mejorar la inteligencia y la capacidad de reacción policial para atrapar y castigar a los responsables de la violencia. Presencia Estatal Total: Garantizar que el Estado recupere el control de todas las zonas del país.

Matthei aseguró que su gobierno no dudará en utilizar la fuerza para restablecer el orden y la seguridad, enfatizando que el despliegue del Estado será total, tanto en la región como en el resto del país.

“No me temblará la mano. Vamos a llegar con la presencia del Estado a cada rincón de la Araucanía. A cada rincón. Y vamos a llegar también con el Estado a cada barrio de Chile. Se va a terminar esto de que los carabineros hay zonas en las que no pueden entrar,” sentenció Matthei.

La candidata concluyó llamando a la colaboración ciudadana para “liberar a nuestro país de esta ola de violencia y de terrorismo que ya no da más”.