¿Peligran las series chilenas?: CNTV deberá cumplir requisitos de la Dipres para realizar convocatoria a Fondo 2026

En estado de alerta. Esa es la situación de la industria audiovisual, luego de que en el Presupuesto 2026 no se asegurará del todo el Fondo del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

El proyecto de ley elaborado por el Gobierno determinó un aumento en los recursos destinados al CNTV, pero al mismo tiempo, estableció que las nuevas convocatorias del su Fondo -responsables de financiar proyectos televisivos- se realizarán solo bajo una condición: que se cumplan las recomendaciones de la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) elaborados por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

En otras palabras: si no se siguen esas instrucciones, no habrá Fondo del CNTV para el año 2026.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director de la Asociación de Directores y Guionistas de Chile (ADG), Che Sandoval, aseguró, justamente, que “la pelota está del lado del CNTV” y que espera “que logren cumplir con esos requerimientos”

“Ahora, me imagino que nuestra misión como sector es defender el fondo, pero al mismo tiempo, presionar al CNTV para que cumpla con estos requerimientos”, dijo.

Sandoval recordó que “en algún momento, hubo cierto temor porque se cerraba el programa y bueno, al menos el programa está, los fondos están, pero ahora hay que presionar al CNTV y esperar que cumplan con los requerimientos para que se abra el concurso 2026”.

Requerido sobre la importancia del Fondo del CNTV, el cineasta afirmó que ese programa es el único fomento que tiene la televisión para hacer producciones y que sin él, nos quedaríamos “sin voz desde lo que son las series”.

“La verdad se pierde mucho. Si uno ve la cantidad de proyectos que han sido financiados por el CNTV, son muchísimos, pero al mismo tiempo muchísimos que la sociedad chilena recuerda. Por mencionar algunos, está ‘Los 80’, la familia Herrera y para ponernos más contemporáneos, ‘31 Minutos’. Sin CNTV no hubiera existido ‘31 Minutos’”, remarcó.

En esa misma línea, Sandoval apuntó al aporte que esas mismas series de televisión han hecho al país y la manera en que “han devuelto” lo que se invirtió en ellas.

“‘31 Minutos’ es popular mundialmente. Con el Tiny Desk que se hizo esta semana y las visualizaciones que ha tenido que han sido récord, la inversión del CNTV se devuelve en imagen país. Eso demuestra también que el fomento tiene luego réditos a nivel imagen país y a nivel imaginario”, argumentó.

El director de la ADG reconoció que existen otras maneras de financiar proyectos audiovisuales, a través, por ejemplo, de plataformas de streaming. Sin embargo, también recalcó que esas producciones no necesariamente son 100% chilenas.

“Es verdad que las plataformas también hacen series, pero las plataformas tienen el copyright de otro país, se quedan con el copyright, que son los derechos. También, financian proyectos que nacen desde ahí, por más que contraten gente chilena. Finalmente, ellos deciden que financian, no son siempre chilenos, entonces vamos a estar perdiendo el imaginario que nace desde Chile en desmedro de lo que puedan hacer las plataformas que son internacionales”, indicó.

“Hay una cuestión de soberanía audiovisual detrás, de que el sector elija estos proyectos -los evaluadores del fondo son del sector-, entonces eso es fundamental para que siga existiendo un fondo que con problemas, sí, pero que ha sido muy exitoso en la calidad de lo que ha generado”, opinó.

Finalmente, Sandoval abordó otro de los grandes beneficios de que exista el fondo del CNTV: los puestos de trabajo que se generan con la producción de una serie audiovisual.

“Hay que pensar que una serie de televisión no solo requiere guionistas, actores y un director, sino que hay equipos técnicos importantes en sonido, en fotografía, en dirección de arte, en transporte, en gastronomía, en hotelería. No solo hay que pensar en lo que pierde el sector, que es relevante, sino que hay que pensar en que el audiovisual es una economía creativa que va más allá”, cerró.