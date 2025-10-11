Plan Nacional de Búsqueda: Ministro Álvaro Mesa encabezó intensas diligencias en la Macrozona Sur con apoyo de alta tecnología

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos, Álvaro Mesa Latorre, realizó una serie de intensas diligencias en la Macrozona Sur del país en el marco del Plan Nacional de Búsqueda.

Mesa, que tiene jurisdicción sobre Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, se constituyó en diversas comunas, incluyendo Padre Las Casas, Pucón, Purranque, Puerto Montt, y en la ruta Ensenada-Las Cascadas, continuando la búsqueda de detenidos desaparecidos con el apoyo de tecnología de punta.

El ministro lideró búsquedas vinculadas a cinco causas por delitos de lesa humanidad. En su desplazamiento por la Macrozona Sur fue asistido por un equipo multidisciplinario que incluyó actuarios judiciales, funcionarios de la PDI, la Subsecretaría de Justicia y representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

Uso de drones Lidar y Georadar para mayor precisión

Una de las novedades en estas diligencias fue la participación de peritos colaboradores del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), quienes utilizaron equipos de alta tecnología como un dron Lidar Georadar para identificar con mayor precisión los sitios de interés en las causas investigativas.

El ministro Mesa explicó el objetivo de la incorporación de esta tecnología:

“Hemos estado, desde Temuco a Puerto Montt, realizando una serie de diligencias que inciden en el Plan Nacional de Búsqueda, diligencias que realizamos previamente en sitios de interés, pero ahora estamos utilizando una mejor tecnología a través de drones que nos permitan identificar ciertos lugares con mayor precisión…”

Añadió que el uso de estos equipos busca obtener “mejores insumos como resultado del análisis y venir con otros profesionales del Servicio Médico Legal a hacer las exhumaciones respectivas” una vez evacuados los informes.

Entre las diligencias desarrolladas por el ministro Mesa se encuentran la citación de personas, la notificación a los propietarios de los predios para el respectivo ingreso, y la identificación geográfica de diversos sitios y puntos de interés en la macrozona.