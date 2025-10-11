Por el Día de Cuidados Paliativos y Salud Mental: Realizan primer “Encuentro sobre la Vida y la Muerte” para abrir el diálogo sobre el buen morir

Coincidiendo con el Día Mundial de los Cuidados Paliativos (11 de octubre) y el Día Internacional de la Salud Mental (10 de octubre), la Fundación Casa Familia y el Instituto del Bienestar realizarán un inédito evento en Chile: el primer “Encuentro sobre la Vida y la Muerte”.

La jornada, que se lleva a cabo este sábado 11 de octubre en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, busca romper el tabú en torno a la muerte y abrir el diálogo sobre temas cruciales como el proceso de duelo, el buen morir, la trascendencia, el envejecimiento positivo y el sentido de la vida.

La necesidad de hablar sobre la muerte

A pesar de que las defunciones en Chile se acercan a los nacimientos (126.883 defunciones versus 154.441 nacimientos en 2024, según el INE), el tema sigue siendo evitado. Las organizaciones promotoras señalan que prepararse para el final de la vida puede ser clave para el bienestar y la salud mental de la sociedad.

Paulina Figueroa, directora ejecutiva del Encuentro, explicó la relevancia de abordar estas interrogantes en el contexto actual:

“En los tiempos actuales han aparecido muchos temas y controversias que hacen que sea aún más necesario conversar sobre la vida y la muerte, como el envejecimiento positivo y el buen morir, la mantención artificial de la vida, los cuidados paliativos y la eutanasia, las voluntades anticipadas [y] el duelo de mascotas.”

Por su parte, Mónica Gana, directora ejecutiva de la Fundación Casa Familia, aseguró que la necesidad de instalar el tema es evidente, citando la experiencia del primer hospice pediátrico de Sudamérica, Casa de Luz:

“Tener un buen morir y enfrentar los procesos de duelo de manera consciente y acompañada pueden marcar una diferencia sustancial en el bienestar de las personas, las familias y la sociedad.”

Expositores destacados y ceremonia de cierre

La actividad, que se realiza de forma presencial y vía streaming (a través de www.vivirymorir.org), contará con la participación de figuras de diversas áreas: la antropóloga Patricia May, la actriz Leonor Varela, el astrónomo Juan Cortés (Observatorio Alma) y la filósofa Diana Aurenque (Universidad de Chile).

El encuentro ofrece conferencias, mesas redondas y talleres, y finalizará con una ceremonia de celebración de la vida y la muerte destinada a recordar a los seres queridos “desde la gratitud y el legado.” La iniciativa cuenta con el patrocinio de importantes instituciones, incluyendo la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez.