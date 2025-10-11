Presidente Boric evita polémica con Carolina Tohá por críticas a la izquierda y asegura no tener diferencias con ella

El Presidente Gabriel Boric optó por restarle dramatismo a las recientes declaraciones de su exministra del Interior, Carolina Tohá, quien desde París planteó una fuerte autocrítica al rol que ha tenido la izquierda chilena en materia de seguridad y orden público.

En su intervención en la capital francesa, la militante PPD señaló que en la izquierda “le tienen alergia a la policía, le tienen alergia al orden público, a hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley no es algo de derecha. Hacer cumplir la ley es la principal protección para los vulnerables. En el reino de la selva, quienes se salvan son los que no necesitan la ley”.

Boric evita la polémica y comparte el fondo de la crítica

Consultado por la prensa durante una actividad en terreno, el Mandatario evitó profundizar en un posible quiebre o diferencia con su exministra, acusando que la controversia es forzada.

“Creo que esa es una interpretación de las palabras de Carolina, que busca polemizar”, señaló Boric.

A continuación, el Presidente precisó que comparte el fondo de lo planteado por Tohá respecto a la necesidad de que el sector se haga cargo de la seguridad.

“Carolina, yo creo que dijo algo que en el fondo que la izquierda tiene que hacerse cargo de esto. Y nosotros nos hemos hecho cargo. Ella, como ministra del Interior, se hizo cargo. Así que no creo que tengamos diferencia con ella en esto”, enfatizó el Mandatario.

Finalmente, el Presidente Boric cerró la respuesta restándole importancia al tema en su agenda inmediata: “Y yo no estoy aquí para polemizar, sino para disfrutar con los vecinos. Muchas gracias”.