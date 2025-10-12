Guía y Derechos del Contribuyente ante la Nueva Ley: IVA de 19% a Shein, Temu y AliExpress

A partir del 25 de octubre entrará en vigor un cambio normativo crucial que transformará la forma en que los chilenos realizan compras en plataformas de comercio electrónico internacional como Shein, Temu y AliExpress. Con la aplicación de la nueva Ley de Cumplimiento Tributario, todas las transacciones digitales estarán sujetas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19%, independientemente del monto.

La Defensoría del Contribuyente (Dedecon) advirtió que esta modernización tributaria exige máxima claridad y transparencia para proteger los derechos de los consumidores y emprendedores ante el nuevo escenario de cobro.

“Estamos frente a una modernización tributaria que no sólo apunta a la recaudación, sino también a generar mayor equidad en el sistema. Sin embargo, ello requiere que las personas cuenten con información adecuada y que sus derechos estén debidamente protegidos,” señaló el defensor nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro.

¿Cómo funcionará el nuevo cobro?

La ley establece un régimen simplificado de tributación para plataformas y operadores logísticos (quienes deben inscribirse en el sitio del SII). El cobro del IVA variará según el valor de la compra:

Compras Inferiores a US$500: Se aplicará solo el 19% de IVA sobre el valor del producto, el cual debe ser informado al momento de la compra. Por ejemplo, una cámara de US$400 quedará en US$476.

Se aplicará sobre el valor del producto, el cual debe ser informado al momento de la compra. Por ejemplo, una cámara de US$400 quedará en US$476. Compras Superiores a US$500: El contribuyente deberá pagar un arancel aduanero del 6% sobre el valor del producto, y adicionalmente, se aplicará el IVA del 19%. Por ejemplo, un artículo de US$600 quedará finalmente en US$720,84.

Dedecon entrega Guía para Compras Seguras

La Dedecon hizo un llamado a los consumidores a informarse y planificar sus compras, entregando una serie de recomendaciones esenciales para el nuevo sistema:

Verificar el registro de la plataforma: Compruebe si la tienda en línea está registrada en el Servicio de Impuestos Internos (SII); de ser así, el IVA se aplicará automáticamente. Consultar términos bancarios: Conozca los términos crediticios de la tarjeta bancaria utilizada. Confirmar cobro con el banco: Si la plataforma no está registrada, consulte con su banco para confirmar cómo se aplicará el cobro del 19% de IVA. Planificar compras: Considere el nuevo escenario tributario y el aumento de costos al planificar sus adquisiciones internacionales.

Derechos ante Cobros Indebidos

La Defensoría enfatizó la necesidad de evitar que este proceso se traduzca en espacios de indefensión para la ciudadanía.

En caso de registrar un doble cobro de IVA, el contribuyente tiene derecho a solicitar la restitución del impuesto pagado en exceso, acreditando el primer pago con el documento entregado por el Servicio Nacional de Aduanas.

“El fortalecimiento de la legitimidad del sistema tributario no se mide sólo en las cifras de recaudación, sino también en la confianza de la ciudadanía. Esa confianza se construye cuando se respetan íntegramente los derechos de los contribuyentes,” enfatizó Ricardo Pizarro.

Ante eventuales cobros indebidos, falta de información clara o cualquier irregularidad que vulnere sus derechos, los contribuyentes pueden acudir a la Defensoría del Contribuyente a través de su sitio web (www.dedecon.cl) o en cualquier oficina de ChileAtiende del país.