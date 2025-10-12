Carmona (PC) cuestiona Nobel de la Paz a María Corina Machado: fue una opción "desde el punto de vista político"

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, cuestionó la reciente entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado, asegurando que la decisión fue tomada bajo un prisma político.

En declaraciones al programa Estado Nacional de TVN, Carmona afirmó que la elección de Machado, quien ha “convocado a que intervengan militarmente dentro de Venezuela”, devalúa el significado del galardón.

“Creo que como otras veces, el Premio Nobel de la Paz se ha hecho una opción desde el punto de vista político,” sentenció el líder del PC.

Carmona lamentó que, en un cuadro de mucha discusión, se pierda la oportunidad de usar el título para una contribución de “civilización” como las que hicieron figuras históricas como Nelson Mandela o Martin Luther King.

“El tema mío no es con Corina Machado, porque para eso tienen que discutir entre venezolanos, es el tema de por qué le asignan el premio, qué significa el Premio Nobel de la Paz para mucha gente en nuestro país y en este mundo,” agregó Carmona.

La figura de Greta Thunberg y el conflicto en Palestina

En su crítica, el presidente del PC relevó la figura de la activista medioambiental sueca Greta Thunberg, sugiriendo que su labor merecía mayor reconocimiento en el contexto actual.

“Pensaba yo en esta muchacha sueca que ha hecho tanto, que ha expuesto su vida tratando de tocar la campana de la humanidad respecto a lo que es el genocidio en Palestina,” comentó Carmona, añadiendo: “Y eso no está presente. Entonces, desde ese punto de vista es un tema que lo anoto.”

Carmona concluyó que, al asignar el premio con una “contextura y la identidad que tiene” la figura de Machado, se “gasta un poquito el concepto del Premio Nobel de la Paz.”