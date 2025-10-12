Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 24 de Abril de 2026


Encuesta Criteria: Kast y Jara empatan con 26% en primera vuelta, pero la derecha domina todos los balotajes

Kast y Jara empatan con 26% en 1ª Vuelta; Matthei 17%. La encuesta muestra que la derecha dominaría los balotajes: Kast vencería a Jara (46% vs. 33%) y Matthei también la derrotaría (40% vs. 31%). El estudio confirma un fuerte giro hacia la derecha.

Kast y Jara empatan con 26% en 1ª Vuelta; Matthei 17%. La encuesta muestra que la derecha dominaría los balotajes: Kast vencería a Jara (46% vs. 33%) y Matthei también la derrotaría (40% vs. 31%). El estudio confirma un fuerte giro hacia la derecha.

Elecciones 2025

Una nueva entrega de la Encuesta Criteria, adelantada por T13, proyecta un escenario de alta polarización para la elección presidencial chilena, con un empate técnico en la primera vuelta entre los principales contendores: el candidato republicano José Antonio Kast y la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara.

Ambos candidatos se posicionaron con un 26% de apoyo en la intención de voto, lo que confirma una carrera cerrada a pocas semanas de la elección.

Matthei en Tercer Lugar y Giro hacia la Derecha

Tras Kast y Jara, la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se mantiene en el tercer lugar con un 17%, seguida por el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, que alcanza un 10%.

El panorama electoral se complementa con Franco Parisi (8%), Harold Mayne-Nicholls (3%), y figuras como Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés (1% cada uno).

El estudio Criteria subraya un cambio estructural en el eje político del país, con una fuerte migración de votantes hacia la derecha y centroderecha, que sube de un 18% a un 38% de identificación entre enero de 2020 y octubre de 2025. En contraste, la izquierda y centroizquierda cayeron del 26% al 19%.

Los Escenarios de Balotaje: Kast y Matthei Dominan

Pese al empate en la primera vuelta, los escenarios de segunda vuelta se muestran favorables a las candidaturas de derecha y centroderecha, en línea con el desplazamiento ideológico del electorado:

Escenario de Segunda Vuelta Vencedor Porcentaje
Kast vs. Jara José Antonio Kast 46% (vs. 33% de Jara)
Matthei vs. Jara Evelyn Matthei 40% (vs. 31% de Jara)
Jara vs. Kaiser Jeannette Jara 35% (vs. 32% de Kaiser)
Jara vs. Parisi Jeannette Jara 33% (vs. 29% de Parisi)

El sondeo también indica que la percepción de quién será el próximo presidente favorece a Kast (38%, subiendo dos puntos), mientras que Jara se mantiene en 32%.El resultado de Criteria confirma que, si bien la candidata oficialista está consolidada en la primera vuelta, el alto rechazo y la inclinación ideológica del electorado podrían dificultar su triunfo en el balotaje frente a cualquiera de las candidaturas de la derecha.

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