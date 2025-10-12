Encuesta Criteria: Kast y Jara empatan con 26% en primera vuelta, pero la derecha domina todos los balotajes

Una nueva entrega de la Encuesta Criteria, adelantada por T13, proyecta un escenario de alta polarización para la elección presidencial chilena, con un empate técnico en la primera vuelta entre los principales contendores: el candidato republicano José Antonio Kast y la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara.

Ambos candidatos se posicionaron con un 26% de apoyo en la intención de voto, lo que confirma una carrera cerrada a pocas semanas de la elección.

Matthei en Tercer Lugar y Giro hacia la Derecha

Tras Kast y Jara, la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se mantiene en el tercer lugar con un 17%, seguida por el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, que alcanza un 10%.

El panorama electoral se complementa con Franco Parisi (8%), Harold Mayne-Nicholls (3%), y figuras como Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés (1% cada uno).

El estudio Criteria subraya un cambio estructural en el eje político del país, con una fuerte migración de votantes hacia la derecha y centroderecha, que sube de un 18% a un 38% de identificación entre enero de 2020 y octubre de 2025. En contraste, la izquierda y centroizquierda cayeron del 26% al 19%.

Los Escenarios de Balotaje: Kast y Matthei Dominan

Pese al empate en la primera vuelta, los escenarios de segunda vuelta se muestran favorables a las candidaturas de derecha y centroderecha, en línea con el desplazamiento ideológico del electorado: