FREVS acusa "represalia política" tras la destitución del director del SAG y advierte sobre tensiones electorales

La Federación Regionalista Verde Social (FREVS) manifestó su profunda inquietud y descontento ante la reciente salida de José Guajardo Reyes, director del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), cuya renuncia fue solicitada por el Ministerio de Agricultura el pasado miércoles 8 de octubre.

A través de una declaración pública, la directiva nacional del partido liderado por Flavia Torrealba acusó que la remoción podría tener motivaciones políticas, en un contexto de crecientes tensiones con el oficialismo.

“Nos preocupa que esta destitución de Guajardo pudiera ser continuidad de la represalia política que fue el único fundamento de la salida del ministro Esteban Valenzuela,” expresó la FREVS, ligando el caso a episodios anteriores de quiebres con la coalición de gobierno.

El episodio ocurre justamente en medio de tensiones políticas entre el FREVS y el oficialismo, luego de que el partido optara por no participar en la lista única para las próximas elecciones parlamentarias. Desde la colectividad han sugerido que decisiones como la destitución de Guajardo podrían interpretarse como un “castigo” por esa postura.

Defensa de la Gestión Técnica y Advertencia Electoral

Desde la colectividad advirtieron que esta acción contradice el compromiso del Gobierno con una “gestión de excelencia” y el respeto por la diversidad de su propia alianza. Además, el FREVS alertó sobre el contexto electoral:

“No podríamos imaginar, además, que ello continuara ocurriendo en plena campaña para las elecciones presidenciales y legislativas,” señalaron.

El FREVS defendió enfáticamente la trayectoria de Guajardo, destacándolo como un profesional de excelencia y subrayando los logros bajo su gestión:

“En lo fitosanitario se ha tenido el 2024 y este primer semestre del 2025, récords en exportación de frutas .”

.” “Había fortalecido la imagen de Chile como un país confiable en sanidad.”

La Federación concluyó que la destitución fue “improcedente e injusta” y criticó duramente las declaraciones de la ministra, calificándolas de “destempladas”.

La Versión del Ministerio de Agricultura

Por su parte, el Ministerio de Agricultura negó las motivaciones políticas, explicando que la decisión se tomó tras un análisis de la gestión y la necesidad de asegurar una temporada agrícola exitosa.

La ministra Ignacia Fernández complementó que la solicitud de renuncia se debe fundamentalmente a “temas de gestión interna” y a la necesidad de reforzar la coordinación institucional para enfrentar una temporada “crítica”.