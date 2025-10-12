Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 24 de Abril de 2026


Johannes Kaiser reitera duras medidas migratorias: propone campos de migrantes y deportación de ilegales con sus hijos

El candidato Johannes Kaiser (PNL) reiteró su plan migratorio de crear campos de migrantes y deportar a ilegales con sus hijos. Defendió la medida argumentando la limitada capacidad de Chile en salud, vivienda y educación.

El candidato Johannes Kaiser (PNL) reiteró su plan migratorio de crear campos de migrantes y deportar a ilegales con sus hijos. Defendió la medida argumentando la limitada capacidad de Chile en salud, vivienda y educación.

Política

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), diputado Johannes Kaiser, defendió y reiteró la dureza de su propuesta de política migratoria, la cual incluye la creación de campos de migrantes, la deportación de inmigrantes ilegales y la salida de sus hijos del país.

Durante un acto de campaña en Viña del Mar, Kaiser respondió a las críticas, desviando la responsabilidad del problema migratorio hacia la gestión del gobierno actual y defendiendo la necesidad de aplicar la ley sin excepciones.

Deportación familiar y falta de capacidad estatal

Kaiser fue enfático al señalar que la deportación incluirá a toda la familia, argumentando que no se puede “premiar” a quienes han ingresado ilegalmente al país:

“Las personas que están ilegalmente en nuestro país, si tienen hijos, también van a tener que abandonar el país, eso es todo… Y no puedo tampoco sancionar a la gente que está haciendo las cosas bien, premiando a aquellos que no lo están haciendo bien.”

El diputado se defendió de las críticas argumentando que el país no tiene la capacidad de infraestructura y servicios para sostener la migración irregular:

“Las capacidades de Chile son limitadas… Tenemos un millón de viviendas que nos están faltando. Nos faltan decenas de miles de espacios en la Junji, en el sistema educacional. Nuestro sistema de salud está reventado, 2.700.000 personas en listas de espera.”

Inscripción de candidatura presidencial de Johannes Kaiser

Johannes Kaiser en las oficinas del Servel. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Respuesta al Cardenal y nexo con el crimen organizado

Kaiser también respondió a las críticas emitidas por el cardenal Fernando Chomali, emplazando a la Iglesia a asumir la responsabilidad: “Si la Iglesia Católica está dispuesta a abrir sus templos, a abrir sus casas de acogida para los inmigrantes ilegales e instalarlos ahí… entonces que lo diga de frentón. Pero esta cuestión, con todo el respeto del mundo, Chile ya no da más”.

El candidato cerró su intervención argumentando que la irregularidad facilita la criminalidad y que la regularización masiva solo agravaría el problema:

“Los ilegales no pagan cotizaciones, no hacen un aporte formal y para más remate generan un espacio en el cual se articula el crimen organizado no porque ellos sean malos, sino porque están en una situación de irregularidad… Y no puedo regularizarlos tampoco, porque si lo hago van a llegar más. Entonces, [tengo que] tomar la decisión dura, sin duda, pero correcta de hacer cumplir la ley”.

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