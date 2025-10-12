Más de 20 líderes mundiales acudirán a Egipto para la firma de un Plan de Paz para Gaza

La Presidencia egipcia ha anunciado la realización de una cumbre internacional de alto nivel para abordar el conflicto en la Franja de Gaza. Líderes de más de 20 países asistirán este lunes a la ciudad de Sharm el Sheij para participar en el acto de la firma de un plan de paz impulsado por Estados Unidos.

La denominada “Cumbre de Paz de Sharm el Sheij” estará copresidida por el presidente egipcio, Abdelfatah El-Sisi, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

Objetivo: “Nueva era de seguridad y estabilidad”

Según un comunicado de la Presidencia Egipcia, esta cita “busca poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, reforzar las iniciativas para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Próximo e impulsar una nueva era de seguridad y estabilidad regionales”. La cumbre se enmarca en la visión del Presidente Trump para alcanzar la paz en la región.

Aunque no existe una confirmación oficial de todos los asistentes, la ONU ya ha informado que su secretario general, António Guterres, estará presente en la cita.

El portal de noticias estadounidense Axios ha trascendido una lista de posibles asistentes, incluyendo a dirigentes y ministros de Asuntos Exteriores de potencias como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, y de naciones clave en Oriente Próximo como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía, Arabia Saudí e Irán. También se esperan delegaciones de España, Canadá, India, Japón, entre otros.

De manera destacada, Israel no participará en el encuentro para la firma de la primera fase de los acuerdos.