Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 24 de Abril de 2026


Presidenta de la CPC critica el debate electoral: "Me preocupa que se diga que se afectará la paz social"

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, criticó las advertencias electorales sobre la posible afectación de la "paz social" según el resultado, señalando que eso "es desconocer que nuestro sistema electoral es legítimo y debe respetarse."

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, criticó las advertencias electorales sobre la posible afectación de la "paz social" según el resultado, señalando que eso "es desconocer que nuestro sistema electoral es legítimo y debe respetarse."

Elecciones 2025

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, expresó su inquietud ante las declaraciones de actores políticos y cercanos a candidaturas presidenciales que advierten que la paz social en Chile podría verse comprometida según el resultado de la próxima elección.

En entrevista con La Tercera, la líder del máximo gremio empresarial chileno defendió la legitimidad del sistema electoral y la democracia del país.

“Me preocupa que se diga siquiera que si es electo uno u otro candidato o candidata se afectará la paz social, porque si somos orgullosos de un país democrático, con elecciones que son limpias y transparentes, no podemos poner en duda de que si hay un candidato o candidata que es elegido por la ciudadanía, eso puede afectar la paz social, porque eso es desconocer que nuestro sistema electoral es legítimo y debe respetarse,” señaló Jiménez.

El debate electoral y los límites del Gobierno

Susana Jiménez se refirió indirectamente a los comentarios del economista Jorge Desormeaux (esposo de Evelyn Matthei), quien había levantado la alerta sobre los riesgos a la estabilidad social que podría generar un triunfo de la centroizquierda.

La presidenta de la CPC calificó el asunto como un “debate más bien de carácter electoral” y recordó que la capacidad de un gobierno para implementar cambios está limitada por el sistema de pesos y contrapesos democráticos.

“A veces la velocidad para hacer los cambios no la pone la presidencia, sino que un conjunto de poderes y pesos y contrapesos que te permiten gobernar,” explicó.

Finalmente, Jiménez sostuvo que las propuestas ambiciosas para generar crecimiento y ordenar las cuentas fiscales no son motivo de preocupación, siempre que se enmarquen en la legalidad y la búsqueda de acuerdos.

“No me preocupa cuando hay ambiciones de generar cambios o de mejoras que son importantes… Me preocuparía más si nos quedáramos cortos en propuestas. Lo que se pueda ejecutar después, bueno veremos los apoyos que hay de la ciudadanía del Congreso,” concluyó.

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