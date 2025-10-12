Presidente Boric inicia viaje al Vaticano: se reunirá con el papa León XIV y luego encabezará gira de trabajo en Italia

El Presidente Gabriel Boric inició este domingo 12 de octubre su viaje oficial a Roma para visitar el Vaticano, donde sostendrá una audiencia con el papa León XIV, antes de emprender una gira de trabajo por Italia con un fuerte foco en la diplomacia, la economía y la memoria histórica.

El mandatario viaja acompañado por el canciller Alberto van Klaveren, la ministra Macarena Lobos (Segpres) y una comitiva parlamentaria que incluye a los senadores Manuel José Ossandón (presidente del Senado), Loreto Carvajal, Sergio Gahona y Juan Ignacio Latorre.

Encuentro con el Papa y foco en DD.HH. y Gaza

Durante su visita al Palacio Apostólico del Vaticano, el Presidente Boric abordará con el papa León XIV una serie de temas de la agenda global y bilateral. Entre ellos destacan los derechos humanos, la memoria histórica y los desafíos como la situación humanitaria en Gaza, la crisis climática, la pobreza y los impactos de la inteligencia artificial.

Además, el Mandatario profundizará en el rol de la Iglesia Católica durante la dictadura cívico-militar en Chile, incluyendo el legado de la Vicaría de la Solidaridad. También se rendirá un homenaje a Luisa Riveros, dirigente social que denunció violaciones a los derechos humanos ante el papa Juan Pablo II.

En el marco de esta visita, Boric sostendrá una reunión bilateral con el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, y visitará la tumba del fallecido pontífice papa Francisco en la Basílica Santa Maria Maggiore.

Agenda Económica y Memoria en Italia

Posterior a la visita al Vaticano, la agenda de trabajo en Italia incluye importantes citas:

Martes 14: El Presidente encabezará la ceremonia inaugural del “Foro de Inversión de la Iniciativa Mano de la Mano” de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), un proyecto clave para la agricultura familiar. Previo a esto, se reunirá con el director general de la FAO, Qu Dongyu, para reafirmar el compromiso de Chile con la seguridad alimentaria global. Ese mismo día, participará de forma remota en la inauguración de ENADE 2025 .

El Presidente encabezará la ceremonia inaugural del (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), un proyecto clave para la agricultura familiar. Previo a esto, se reunirá con el director general de la FAO, Qu Dongyu, para reafirmar el compromiso de Chile con la seguridad alimentaria global. Ese mismo día, participará de forma remota en la inauguración de . Miércoles 15: Boric liderará el Encuentro de Negocios Chile-Italia , organizado por InvestChile, buscando promover al país como un hub en América Latina ante cerca de 100 inversionistas italianos.

Boric liderará el , organizado por InvestChile, buscando promover al país como un en América Latina ante cerca de 100 inversionistas italianos. Memoria Histórica: Junto al Presidente de Italia, Sergio Mattarella, el Mandatario liderará un seminario en conmemoración de los 50 años del atentado contra el ministro Bernardo Leighton y su esposa en Roma (octubre de 1975), destacando el liderazgo del democratacristiano en el exilio. Posteriormente, sostendrán una reunión bilateral para abordar el Acuerdo Marco Avanzado entre Chile y la Unión Europea, y temas globales como Gaza y Ucrania.

El Presidente Boric tiene previsto retornar a Santiago la mañana del jueves 16 de octubre.