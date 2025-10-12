Presupuesto 2026 bajo fuego en el Congreso por deuda pública, recortes regionales y financiamiento militar

La discusión del Presupuesto 2026 ingresó en una fase de alta tensión en el Congreso, marcada por el cruce de críticas entre el oficialismo y la oposición. Los principales focos de controversia se centran en la transparencia de la deuda pública, el déficit fiscal, la eliminación de la denominada “glosa republicana” y el desfinanciamiento en áreas clave, incluidas las Fuerzas Armadas y las regiones.

Preocupación por la deuda, el déficit y la glosa

El proyecto de ley generó incomodidad en diversos sectores. El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) reconoció diferencias, especialmente en torno a la propuesta de crear nuevos fondos de libre disposición para futuros gobiernos.

Desde la oposición, el diputado Frank Sauerbaum (RN) lamentó la eliminación de la glosa republicana (antiguo fondo de libre disposición de los parlamentarios), atribuyendo esta medida a la “falta de ingresos que tiene el Estado”. Sin embargo, enfatizó que la discusión central debe ser la reducción del gasto para cumplir con las metas de balance estructural, que el Gobierno ha sido “incapaz de cumplir”.

En paralelo, se cuestionó la falta de transparencia en torno a las cifras de la deuda pública. El diputado Henry Leal (UDI) insistió en la necesidad de conocer los números exactos: “Necesitamos saber concretamente cuál es la deuda pública del Estado, la deuda devengada y aquellas facturas que aún los proveedores no ingresan”.

Alarma por el financiamiento de las Fuerzas Armadas

Un punto de alta sensibilidad fue la situación del Ejército. El comandante en jefe, Javier Iturriaga, alertó que la institución “no está en condiciones de terminar el año” debido a problemas de financiamiento que impactan la contratación de personal.

El diputado Leal (UDI) calificó de “gravísimo error” haber eliminado la antigua ley del 10% de las ventas del cobre, la cual garantizaba presupuestos plurianuales para la compra de armamento. El parlamentario llamó a reponer los recursos a las Fuerzas Armadas para evitar que “Chile no pueda estar desamparado ante cualquier eventualidad”.

Recortes en regiones, salud y educación

Las partidas sociales y regionales también generaron alarma en el Congreso:

Educación y Salud: El diputado Héctor Barría (DC) advirtió que “jamás se deben tocar partidas tan importantes como salud y educación”, y alertó sobre recortes a los CFT estatales y la eliminación del Programa de Educación Superior Regional.

El diputado advirtió que “jamás se deben tocar partidas tan importantes como salud y educación”, y alertó sobre recortes a los CFT estatales y la eliminación del Programa de Educación Superior Regional. Descentralización: El parlamentario Héctor Ulloa (PPD) criticó las reducciones a los gobiernos regionales, las cuales alcanzan un promedio del -1,9%, con la región de Los Lagos sufriendo una caída del -6,1%. Ulloa advirtió de un “retroceso grave en la descentralización”.

Ajuste en el empleo público

Finalmente, las medidas de ajuste fiscal en el sector público generaron rechazo gremial. El presidente de la ANEF, José Pérez, rechazó el congelamiento de las remuneraciones (ajuste del 0%), señalando que no aceptarán una “pérdida de poder adquisitivo”.

A esto se suma la medida que establece que solo se podrá contratar a un funcionario por cada tres que se jubilen. El jefe de bancada del PS, Juan Santana, criticó que el “justo y necesario retiro de trabajadores… no puede significar sobrecarga laboral para el resto de los trabajadores”.