Pugna en la oposición: propuesta de recorte fiscal y críticas a funcionarios públicos desata emplazamientos hacia republicanos

La tensión entre las candidaturas de Evelyn Matthei y José Antonio Kast escaló a su punto más álgido esta semana, luego de que el asesor del Partido Republicano, Cristián Valenzuela, utilizara el concepto de “parásitos” para referirse a funcionarios públicos, incluyendo a figuras de la centroderecha. El conflicto se acrecentó esta semana, obligando representantes de partidos de Chile Vamos y Demócratas a salir a responder al ebtorno de Kast.

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) señaló que “tenemos que el jefe de campaña de José Antonio Kast, que fue funcionario del gobierno de Piñera, que trabajó en la bancada de la UDI, tilda de parásitos a todos quienes hemos trabajado en gobiernos o de la Concertación o del presidente Piñera. Entonces, se dicen cosas que no se deben decir, y yo creo que es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jeannette Jara, porque, insisto, Jeannette Jara tiene todas las posibilidades abiertas hoy día para ser presidente de la República,” sentenció el senador.

En la misma línea, el senador Matías Walker (DC) utilizó su cuenta de “X” para sumarse al ataque, comparando la postura de la ultraderecha con la radicalidad del oficialismo. Walker calificó la acción como una muestra de “fundamentalismo de republicanos: el frente amplio de la extrema derecha”, y recordó que el propio asesor en cuestión había trabajado previamente en el Congreso y el Gobierno.

Sin duda esta columna marcó la semana, y muestra el fundamentalismo de republicanos: el frente amplio de la extrema derecha, que prometen con delirio mesiánico cambiarlo todo; con datos falsos – como lo demostró @ignaciobriones_ y @matiasacevedof – y llamando parásitos a los… pic.twitter.com/CA8ZOdFxSY — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) October 12, 2025

Oficialismo acusa: el recorte fiscal de Kast es “autoritarismo”

Desde el oficialismo, el Partido Comunista (PC) aprovechó el debate sobre el gasto público para levantar una nueva crítica al candidato republicano. El presidente del PC, Lautaro Carmona, ligó la propuesta de recorte de $6.000 millones a una visión antidemocrática.

“Detrás de este recorte de 6.000 millones de dólares del presupuesto hay autoritarismo, no hay definición definiendo por adelantado cuánta gente sin medir evaluaciones… Esto busca instalar una sola verdad absoluta,” afirmó Carmona.

En tanto, la vocera del comando de Jara, Camila Miranda, apoyó esta tesis, sugiriendo que la postura fiscal de Kast es un riesgo para el país.

“Se pone en tensión cuando se hacen compromisos que no se pueden sostener y se hacen desde una posición de autoría que no necesariamente es la que necesita el país,” complementó Miranda.

La defensa unificada de Matthei

Cerrando filas ante la arremetida de Kast, la centroderecha insistió en que la candidatura de Evelyn Matthei es la única opción de unidad y gobernabilidad para derrotar al oficialismo.

Máximo Pavez (comisión política UDI) defendió la figura de la candidata UDI como la opción para el “votante silencioso” que rechaza la inseguridad y la continuidad del gobierno actual, y que busca una alternativa con experiencia.

“Es un proyecto que demuestra gobernabilidad, carácter, experiencia y por supuesto capacidad de maniobra, llegar a acuerdos para reimpulsar al país,” señaló Pavez.

Finalmente, el senador Cruz-Coke sintetizó la estrategia de Chile Vamos para la segunda vuelta, posicionando a Matthei como la opción más viable para evitar un triunfo de Jeannette Jara.

“La persona que puede hoy día aglutinar, tanto fuerzas de derecha como de centroizquierda para evitar que gobiernen los extremos es precisamente Evelyn Mattei,” concluyó Cruz-Coke, destacando que su candidatura es la que genera “menos resistencia votar en un eventual balotaje.”