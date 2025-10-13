Abogada de la familia Chuñil refuta declaraciones de la fiscal Esquivel: "Contradice la propia carpeta de investigación"

El Ministerio Público entregó nuevos antecedentes sobre la investigación por la desaparición de Julia del Carmen Chuñil Catricura, vecina de Máfil y reconocida por su defensa del territorio, cuyo rastro se perdió en noviembre de 2024. Mientras la persecutora a cargo enfatiza la complejidad del caso, la familia y organizaciones socioambientales cuestionan la falta de avances y el trato hacia las víctimas.

La fiscal a cargo del caso, Tatiana Esquivel, señaló a La Segunda que “esta investigación es compleja desde su origen”, recordando que la denuncia por presunta desgracia fue interpuesta el 10 de noviembre de 2024, dos días después del último registro conocido de Chuñil.

“Esa diferencia inicial condicionó el trabajo investigativo, pues en ese lapso se pudieron modificar escenarios y dificultar la recolección de evidencias”, afirmó. Además, destacó las dificultades topográficas de la zona, un sector rural con quebradas, cursos de agua y baja densidad poblacional.

Consultada sobre la caracterización de Julia Chuñil como activista ambiental, la fiscal afirmó que “no existen antecedentes que permitan afirmar que ejerciera una labor política o de activista organizada”, señalando que se dedicaba a actividades agrícolas y de subsistencia local.

Sin embargo, esta afirmación fue duramente cuestionada por la abogada de la familia, Karina Riquelme, quien señaló a Radio Universidad de Chile que “no solo demuestra la ignorancia de la fiscal respecto a los pueblos originarios y su relación con la tierra, sino que contradice la propia carpeta de investigación”.

“Julia Chuñil es reconocida como defensora ambiental, vinculada a la protección de territorios ancestrales y sitios de significación cultural hoy en manos de latifundistas y forestales”, agregó. Asimismo, cuestionó que “la Fiscalía tenga tiempo para dar entrevistas y opinar generalidades, pero no para recibir a las víctimas”.

Desde el mundo socioambiental y en diálogo con nuestro medio, Sebastián Benfeld, representante de Escazú Ahora, calificó de “impresentable” que la fiscal Esquivel “tenga tiempo para estar dando entrevistas pero no para reunirse con la familia que es la principal víctima de todo este caso”.

“Nos parece muy grave que luego de nueve meses, once meses de investigación, la fiscal aún no tenga claridad respecto del rol de Julia Chuñil. Y no tan solo defendía novecientas hectáreas de bosque nativo, sino que también reivindicaba de manera activa el trabajo de la comunidad de Putreguel y el rol de las comunidades mapuches en la preservación y conservación del medio ambiente”, sostuvo Benfeld.

Además, el representante de Escazú Ahora detalló que a comienzos de año elaboraron un informe técnico documentando el rol de Julia Chuñil como defensora ambiental.

“Julia era una persona tremendamente reconocida en su comunidad. Nos reunimos, de hecho, con el alcalde de Máfil y hay una evidencia sobrante para afirmar que Julia es sin duda alguna una persona que protegía el medio ambiente“, lanzó tajante.

Benfeld enfatizó que es “inaudito, insólito” que la fiscal tenga tiempo para la prensa y no para la familia de Chuñil: “No tengo palabras en realidad para justificar o entender por qué la fiscalía decide darle información, por ejemplo, a Canal 13, y no darle información a la familia“.