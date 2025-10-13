Agenda valórica quedó fuera de su encuentro en Roma: Boric y el Papa abordaron situación en Medio Oriente

Tal como se había anunciado, este lunes, en Roma, se concretó la reunión entre el Papa León XIV y el Presidente de Chile, Gabriel Boric. De acuerdo al Mandatario, se trató de un encuentro “muy bonito y reflexivo” en que ambos abordaron temas nacionales y además, la situación internacional.

El Papa y el Presidente Boric conversaron, justamente, sobre el alto al fuego entre Israel y Hamas, un hecho que “nos alegra a todos y nos esperanza que esta masacre tenga un punto final”, dijo el Mandatario.

“Nos esperanza también la perspectiva de que puedan convivir en paz pueblos que han sufrido tanto, a través de la historia larga y no me refiero solamente a los últimos sucesos. Esperamos que eso sea con autodeterminación como corresponde”, expresó.

Boric agregó que el Papa le manifestó “su esperanza en el proceso y de que todos los liderazgos actúen con humildad y respeto por los que están sufriendo y por los que han sufrido”.

Asimismo, el Jefe de Estado se refirió al rol que jugó en el alto al fuego, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A su juicio, “toda persona que cumpla un rol para la paz es bienvenido”.

“Yo soy de quienes creen que los liderazgos siempre tienen que ser humildes, tienen que respetar a sus adversarios y creo que el presidente Trump no representa eso, pero si tuvo alguna colaboración para que cesara la masacre en casa, bienvenido sea”, afirmó.

“Acá uno no puede entrar en mezquindades pequeñas. Lo importante es toda la gente que estaba sufriendo permanentemente y que ese sufrimiento tenga un punto final sin perjuicio de todas las personas que ya fallecieron. Es esperanzador y bienvenido sea a todos quienes ayudan en esa causa”, insistió.

Requerido sobre si discutió con el Papa la llamada “agenda valórica”, Boric indicó que no trataron los proyectos de aborto y eutanasia impulsados por su Gobierno, pero que sí se discutió el tema con el Secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin.

“Una de las cosas que le planteé -y le conté parte de la conversación que tuvimos con el cardenal Fernando Chomalí- es que acá podemos tener diferencias y son legítimas, pero que nosotros respetamos la opinión de la Iglesia”, sostuvo.

“Lo que yo creo personalmente y que queremos como Gobierno es que independiente de las diferencias hay que siempre acompañar a quien sufre, acompañar a quien está solo y que cualquier política pública no es en reemplazo de aquello, sino una opción que es parte de la libertad para poder decidir respecto a la propia vida”, señaló, refiriéndose específicamente al proyecto de ley de eutanasia.

Además de su reunión con el Papa, la visita a Italia del Presidente Boric contempla la inauguración de un foro de inversiones de la FAO, su participación en un homenaje a 50 años del atentado en contra de Bernardo Leighton y un encuentro con el presidente de Italia, Sergio Matarella.