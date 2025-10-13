Candidatura de Jeannette Jara apuesta por aliviar el bolsillo familiar y renovar su campaña

Este lunes el equipo de la candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, lanzó una nueva etapa de su campaña y presentó dos de sus propuestas: un ingreso vital de $750 mil y la reducción de un 20% en las cuentas de la luz. La presentación fue encabezada por la vocera del comando, Gael Yeomans, y el integrante de su equipo económico Nicolás Bohme.

Yeomans destacó que la campaña busca “hablarle directamente a la ciudadanía” y conectar con quienes enfrentan las principales necesidades del país. “Jeannette Jara es una mujer que ha vivido los dolores del país”, afirmó la diputada, anunciando el lanzamiento del libro de la candidata, donde relata parte de su historia personal.

El ingreso vital busca asegurar un salario mínimo de $750 mil pesos mensuales, mientras que la propuesta de “consumo eléctrico vital” contempla una rebaja del 20% en las cuentas de electricidad para los hogares chilenos.

Según Bohme, el plan “permitirá trasladar la baja en los costos de generación eléctrica a las familias”, con un descuento mayor en el consumo básico de refrigeración, iluminación y otros aparatos esenciales.

El comando también adelantó que la franja televisiva, dirigida por el cineasta Nicolás Acuña, mostrará a una candidata cercana, con mensajes enfocados en soluciones concretas para la ciudadanía.

Respecto a las declaraciones de la exministra Carolina Tohá, Yeomans descartó impactos en la campaña y destacó la “diversidad como una fortaleza” dentro de la alianza que apoya a Jara. “Ella ha demostrado que puede liderar incluso en la diferencia, como lo hizo con las 40 horas y la reforma de pensiones”, señaló.

Consultado por el encuentro empresarial (ENADE 2025), el economista adelantó que Jara asistirá con un mensaje centrado en el crecimiento económico inclusivo. “Queremos un diálogo con todos los sectores productivos, grandes y pequeños empresarios, para impulsar inversión y empleo”, afirmó.

En materia de seguridad, Yeomans reiteró que el programa de Jara contempla la expulsión de migrantes condenados por la ley 20.000, subrayando que “hay que distinguir entre quienes vienen a aportar y quienes delinquen”.

Asimismo, la vocera respondió a las críticas del candidato José Antonio Kast, quien aseguró que el Gobierno habría contratado 100 mil funcionarios públicos adicionales. “Kast miente nuevamente. Lo que propone pone en riesgo la atención de salud y educación pública, además de las pensiones que aumentarán desde enero con el seguro social”, acusó Yeomans.

La semana de campaña continuará con actividades en regiones, encuentros con artistas y la conmemoración del Día de la Mujer Rural. “Esta es una campaña que se hace en los territorios, de cara a la ciudadanía”, concluyó la vocera del comando.